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14:13 (мск), источник: Интерфакс

На строящейся станции метро «ЦСКА» установили скульптуры спортсменов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Завершена установка четырех скульптур выдающихся спортсменов на строящейся станции метро «ЦСКА», заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Станция метро “ЦСКА” готова практически на 80%. К настоящему времени уже установлены четыре скульптуры выдающихся спортсменов в вестибюлях станции», — сказал он журналистам в субботу.

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Хуснуллин напомнил, что станция «ЦСКА» расположена на первом участке Третьего пересадочного контура, который планируется запустить до конца года. «Работы на всем участке от станции “Деловой центр” до станции “Петровский парк” идут в плановом режиме. Сейчас здесь работают более 5000 человек. Мы настроены запустить этот участок уже в этом году», — отметил заммэра.

По его словам, около станции метро «ЦСКА» планируется создать пешеходную зону, а также организовать условия для пересадки на наземный городской транспорт. «Думаю, что станция “ЦСКА” и благоустройство, которое будет выполнено на прилегающей территории, станут одним из самых красивых проектов за последние несколько лет», — добавил глава стройкомплекса.

Основные строительные работы на первом участке Третьего пересадочного контура метро от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк» завершены, сейчас идет наладка оборудования и инженерных систем.

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