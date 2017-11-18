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11:45 (мск), источник: ТАСС

Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет ФК «Зенит» весной 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Газон на арене «Санкт-Петербург» заменят за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом “Зенит” и Международной федерацией футбола. [Будем менять газон] за счет футбольного клуба “Зенит” весной 2018 года», — сказал он.

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По словам Албина, если обратиться к мировому опыту и практике, то каждый год газоны на всех полях меняются и «наш тоже не является исключением». Сейчас, как отметил вице-губернатор, «газон выглядит вполне прилично», потому что с ним научились работать.

Перед Кубком конфедераций — 2017 газон стадиона «Санкт-Петербург» пришел в негодность и был заменен на рулонный.

На стадионе «Санкт-Петербург» домашние матчи проводит «Зенит». Арена примет семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость стадиона во время мирового первенства будет составлять около 68 тыс. зрителей.

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