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09:53 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА нанесли гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 17-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Хабаровске, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Виталий Жиронкин (51-я минута) и Иван Олейников (77-я).

Матч основных составов «СКА-Хабаровска» и ЦСКА пройдет там же в субботу и начнется в 12:00 по московскому времени.

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