Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Игра, прошедшая в субботу в Хабаровске, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Виталий Жиронкин (51-я минута) и Иван Олейников (77-я).
Матч основных составов «СКА-Хабаровска» и ЦСКА пройдет там же в субботу и начнется в 12:00 по московскому времени.