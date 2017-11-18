Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона1
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен1
Монако1
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт2
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
17.11
Лилль3
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
17.11
Шахтер Д1
Александрия2
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Факел
Все события
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Суперсуббота: три столичных дерби в европейском футболе
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
02:26 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Химках, Краснодаре и Туле пройдут в субботу в 17-м туре чемпионата России по футболу. В центральном матче тура «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром», тогда как ЦСКА отправился в гости к хабаровскому СКА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат в российской премьер-лиге возобновляется после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных команд. В главной встрече субботнего игрового дня «Краснодар» примет московский «Спартак». Кубанцы в последних матчах поправили турнирное положение и вернули себе уверенность, одержав две победы над хабаровским СКА и «Тосно» с общим счетом 7:2. Однако с конкурентами в борьбе за путевку в Лигу чемпионов «Краснодар» Игоря Шалимова выступает неудачно, проиграв в первом круге и «Спартаку», и «Зениту», и ЦСКА, и «Локомотиву», не забив в этом матче ни одного мяча.

В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» рассчитывают прежде всего на Федора Смолова, который забил по два мяча в ворота СКА и «Тосно», сделав дубль и за сборную России в контрольном матче с командой Испании в Санкт-Петербурге (3:3).

В июле «Спартак» уверенно победил «Краснодар» благодаря мячам Фернандо и Квинси Промеса (с пенальти), причем бразильский полузащитник забил и в прошлом сезоне в Краснодаре. «Спартак» три года не проигрывает «Краснодару», хотя в августе 2014 года красно-белые под руководством Мурата Якина потерпели на Кубани разгромное поражение со счетом 0:4. Всего же в 13 матчах чемпионата «Спартак» одержал над «Краснодаром» девять побед. Очередной успех позволит «Спартаку» опередить конкурента в таблице.

Во вторник «Спартак» проведет на своем поле матч Лиги чемпионов со словенским «Марибором», осечка в котором фактически закроет подопечным Массимо Карреры дорогу в 1/8 финала.

В составе «Спартака» впервые в сезоне может сыграть полузащитник Роман Зобнин, который в июне получил тяжелую травму колена. Зобнин отправился с командой в Краснодар, где не сыграют травмированные Георгий Тигиев, Александр Самедов и Джано Ананидзе. Матч пройдет на «Краснодар-Арене», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

ЦСКА на Дальнем Востоке

17-й тур стартует в 12:00 мск на стадионе имени Ленина в Хабаровске, где местный СКА сыграет со столичными армейцами. В третьем туре ЦСКА победил дальневосточников со счетом 2:0. Сейчас ЦСКА занимает четвертое место и может стать третьим — в случае собственной победы и осечки «Краснодара», тогда как СКА прочно занял последнюю строчку в таблице, одержав всего две победы. СКА не выигрывает уже четыре матча, в предыдущем туре на своем поле уступив тульскому «Арсеналу» (1:2).

Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате составляет три матча, при этом две недели назад команда Виктора Гончаренко провела неплохой матч с лидером «Локомотивом» (2:2). Не поехал в Хабаровск получивший повреждение, выступая за сборную России, защитник Марио Фернандес, зато восстановился Александр Головин, который отправился вместе с командой в Хабаровск.

Матч двух армейских команд обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым из Азова. ЦСКА в среду сыграет в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», где только победа сохранит армейцам шансы на выход в плей- офф.

«Динамо» сыграет с «Ахматом»

В 14:00 мск на «Химки-Арене» столичное «Динамо» принимает грозненский «Ахмат». Динамовцы после 16-го тура расположились на предпоследнем месте, рискуя во второй раз за несколько лет покинуть премьер-лигу. В предыдущем матче «Динамо» едва не обыграло в гостях «Урал», который сумел сравнять счет на последних секундах (2:2). В Грозном «Динамо» проиграло в первом круге со счетом 0:2, когда командами руководили другие тренеры. Москвичей возглавлял Юрий Калитвинцев, которого сменил Дмитрий Хохлов, тогда как вместо Олега Кононова в «Ахмат» пришел Михаил Галактионов.

Под руководством 33-летнего специалиста грозненцы обыграли «Ростов» (1:0), поднявшись на девятое место. При этом к матчу с «Динамо» готовился полузащитник Олег Иванов, который пропустил последние семь матчей.

Главным арбитром матча «Динамо» — «Ахмат» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Завершится игровой день матчем между «Арсеналом» и «Рубином». Туляки осенью на подъеме — четыре победы в пяти встречах позволили команде Миодрага Божовича подняться на седьмое место. Тогда как «Рубин» Курбана Бердыева пока в кризисе — пять поражений в восьми последних матчах опустили волжан на 10-ю строчку. За это время «Рубин» забил всего два мяча.

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован защитник «Рубина» Моритц Бауэр.

17-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют «Уфа» и «Урал», «Анжи» и «Локомотив», «Ростов» и «Амкар», «Зенит» и «Тосно». После 16 туров в чемпионате России лидирует «Локомотив» — 33 очка. 30 очков у «Зенита», 27 очков набрал «Краснодар».

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Стогниенко: Был бы счастлив, если бы «Матч ТВ» не появился
Суперсуббота: три столичных дерби в европейском футболе
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
«Боруссия» проиграла третий матч подряд в чемпионате Германии
«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь