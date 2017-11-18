«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат в российской премьер-лиге возобновляется после двухнедельного перерыва, связанного с матчами национальных команд. В главной встрече субботнего игрового дня «Краснодар» примет московский «Спартак». Кубанцы в последних матчах поправили турнирное положение и вернули себе уверенность, одержав две победы над хабаровским СКА и «Тосно» с общим счетом 7:2. Однако с конкурентами в борьбе за путевку в Лигу чемпионов «Краснодар» Игоря Шалимова выступает неудачно, проиграв в первом круге и «Спартаку», и «Зениту», и ЦСКА, и «Локомотиву», не забив в этом матче ни одного мяча.

В матче со «Спартаком» болельщики «Краснодара» рассчитывают прежде всего на Федора Смолова, который забил по два мяча в ворота СКА и «Тосно», сделав дубль и за сборную России в контрольном матче с командой Испании в Санкт-Петербурге (3:3).

В июле «Спартак» уверенно победил «Краснодар» благодаря мячам Фернандо и Квинси Промеса (с пенальти), причем бразильский полузащитник забил и в прошлом сезоне в Краснодаре. «Спартак» три года не проигрывает «Краснодару», хотя в августе 2014 года красно-белые под руководством Мурата Якина потерпели на Кубани разгромное поражение со счетом 0:4. Всего же в 13 матчах чемпионата «Спартак» одержал над «Краснодаром» девять побед. Очередной успех позволит «Спартаку» опередить конкурента в таблице.

Во вторник «Спартак» проведет на своем поле матч Лиги чемпионов со словенским «Марибором», осечка в котором фактически закроет подопечным Массимо Карреры дорогу в 1/8 финала.

В составе «Спартака» впервые в сезоне может сыграть полузащитник Роман Зобнин, который в июне получил тяжелую травму колена. Зобнин отправился с командой в Краснодар, где не сыграют травмированные Георгий Тигиев, Александр Самедов и Джано Ананидзе. Матч пройдет на «Краснодар-Арене», начало — 16:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

ЦСКА на Дальнем Востоке

17-й тур стартует в 12:00 мск на стадионе имени Ленина в Хабаровске, где местный СКА сыграет со столичными армейцами. В третьем туре ЦСКА победил дальневосточников со счетом 2:0. Сейчас ЦСКА занимает четвертое место и может стать третьим — в случае собственной победы и осечки «Краснодара», тогда как СКА прочно занял последнюю строчку в таблице, одержав всего две победы. СКА не выигрывает уже четыре матча, в предыдущем туре на своем поле уступив тульскому «Арсеналу» (1:2).

Безвыигрышная серия ЦСКА в чемпионате составляет три матча, при этом две недели назад команда Виктора Гончаренко провела неплохой матч с лидером «Локомотивом» (2:2). Не поехал в Хабаровск получивший повреждение, выступая за сборную России, защитник Марио Фернандес, зато восстановился Александр Головин, который отправился вместе с командой в Хабаровск.

Матч двух армейских команд обслужит судейская бригада во главе с Артемом Чистяковым из Азова. ЦСКА в среду сыграет в матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», где только победа сохранит армейцам шансы на выход в плей- офф.

«Динамо» сыграет с «Ахматом»

В 14:00 мск на «Химки-Арене» столичное «Динамо» принимает грозненский «Ахмат». Динамовцы после 16-го тура расположились на предпоследнем месте, рискуя во второй раз за несколько лет покинуть премьер-лигу. В предыдущем матче «Динамо» едва не обыграло в гостях «Урал», который сумел сравнять счет на последних секундах (2:2). В Грозном «Динамо» проиграло в первом круге со счетом 0:2, когда командами руководили другие тренеры. Москвичей возглавлял Юрий Калитвинцев, которого сменил Дмитрий Хохлов, тогда как вместо Олега Кононова в «Ахмат» пришел Михаил Галактионов.

Под руководством 33-летнего специалиста грозненцы обыграли «Ростов» (1:0), поднявшись на девятое место. При этом к матчу с «Динамо» готовился полузащитник Олег Иванов, который пропустил последние семь матчей.

Главным арбитром матча «Динамо» — «Ахмат» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Завершится игровой день матчем между «Арсеналом» и «Рубином». Туляки осенью на подъеме — четыре победы в пяти встречах позволили команде Миодрага Божовича подняться на седьмое место. Тогда как «Рубин» Курбана Бердыева пока в кризисе — пять поражений в восьми последних матчах опустили волжан на 10-ю строчку. За это время «Рубин» забил всего два мяча.

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи. Дисквалифицирован защитник «Рубина» Моритц Бауэр.