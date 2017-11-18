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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

До худшего результата в истории «Зениту» осталось 19 минут

Цифровой расклад тура РФПЛ.

0 голов забили футболисты «Рубина» в двух гостевых матчах против «Арсенала» (+0=1−1, мячи 0−1). Общий баланс противостояния на стороне казанцев (+3=1−1, мячи 4−2).

1-й раз в текущем сезоне противостоять друг другу будут тренеры, возглавившие команды по ходу чемпионата. В гости к «Динамо» Дмитрия Хохлова (+1=2−1, мячи 4−3) приедет «Ахмат» Михаила Галактионова (+1=0−0, мячи 1−0).

1 гол забил «Локомотив», тренируемый Юрием Семиным, в Махачкале (+1=2−2, мячи 1−2). Единственный точный удар в 2009 году записал на свой счет Дмитрий Сычев. В 2000 и 2001 годах железнодорожники в столице Дагестана уступили, а в 2002-м и 2017-м — добились нулевой ничьей.

Главный тренер лидера чемпионата «Локомотива» Юрий СЕМИН | Источник: Спорт-Экспресс

2 команды — «Тосно» и «Уфа» — в 16 турах ни разу не получили права на пробитие пенальти. Любопытно, что именно эти клубы лидируют по числу нарушений в своей штрафной (пять совершили тосненцы, четыре — уфимцы).

3 гола забила «Уфа» в десяти матчах, которые пропускал нападающий Силвестр Игбун (+0=3−7, мячи 3−15). В игре со «Спартаком» нигериец получил четвертую желтую карточку и против «Урала» на поле не выйдет.

3,67 гола за игру составляет средняя результативность матчей «Краснодара» и «Спартака» в Краснодаре. Хозяева в этих встречах победили дважды при трех поражениях и одной ничьей (мячи 12−8).

4 из семи игр «Урала» и «Уфы» в премьер-лиге завершились минимальными победами одной из команд. В общей сложности «шмели» в противостоянии с «Уфой» набрали 14 очков (+4=2−1, мячи 7−3).

5 матчей не может победить «Зенит» (+0=3−2, мячи 2−6). Последний успех питерского клуба, долгое время возглавлявшего турнирную таблицу, пришелся на встречу 11-го тура с «Краснодаром» (2:0).

6 мячей забил в чемпионате России за «Арсенал» Лука Джорджевич. В ближайшем поединке он может выйти в лучшие бомбардиры тульского клуба в премьер-лиге, обогнав аргентинца Федерико Расича.

7 побед одержал в 16 турах «Арсенал» под руководством Миодрага Божовича. Уже в ближайшем матче туляки могут установить клубный рекорд — сколько же выигрышей было у них в сезонах-2014/15 и 2016/17.

9 поражений потерпел «Краснодар» в 13 играх чемпионата против «Спартака» (+3=1−9, мячи 19−25). Красно-белые вместе с «Локомотивом» (+3=1−9, мячи 14−24) являются самыми неудобными соперниками для «быков».

Главный тренер «Спартака» Массимо КАРРЕРА | Источник: Спорт-Экспресс

10 матчей составляет безвыигрышная серия «Ростова» (+0=5−5, мячи 6−12). Это худший результат в чемпионате. По семь туров не могли победить «Амкар» (+0=2−5, мячи 1−8) и «Урал» (+0=6−1, мячи 7−8).

19 минут остается «Зениту» до повторения его худшей безголевой серии в российской истории. В 1998 году сине-бело-голубые под руководством Анатолия Бышовца не забивали 384 минуты, команда Роберто Манчини не может огорчить соперников 365 минут.

21 гол забит в матчах чемпионата с участием «Амкара» — самой прагматичной команды премьер-лиги. В ближайшем туре пермякам предстоит встреча с «Ростовом», занимающим второе место с конца по средней результативности игр.

33,33 процента очков набрал на Дальнем Востоке ЦСКА. «Океану» армейцы дважды проиграли (0:1 и 2:5), а с «Лучом» добились двух побед при двух поражениях (мячи 8−7).

ЦСКА Алана ДЗАГОЕВА ждет матч в далеком и холодном Хабаровске | Источник: Спорт-Экспресс

305 поражений потерпел в чемпионатах России «Ростов» (+211=212−305, мячи 772−974). Если ростовчане уступят дома «Амкару», то сравняются по числу неудач с «Крыльями Советов» (+233=207−306, мячи 793−971).

50 голов в чемпионатах России забил Квинси Промес. Следующий точный удар позволит ему выйти на шестое место в списке лучших иностранных бомбардиров, обойдя Кевина Кураньи, Назима Сулейманова, Ари и Сергея Корниленко. На счету лидера — Вагнера Лав — 85 точных ударов.

199 домашних побед одержал в чемпионате «Зенит» (+199=95−54, мячи 600−281). В двух предыдущих матчах на стадионе «Санкт-Петербург» — с «Арсеналом» и «Локомотивом» — отпраздновать юбилей питерцам не удалось.

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