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00:51 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» отправил «СКА-Хабаровску» письмо с предложением о переносе матча

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Локомотив» в пятницу обратился с официальным письмом к «СКА-Хабаровску» с предложением провести очный матч чемпионата России в Москве или Сочи. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.

Матч 18-го тура чемпионата России должен пройти 27 ноября в Хабаровске. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, и обсуждать иные варианты.

«Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября — мороз под двадцать градусов, снег. Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно — перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов», — сказал Бодров.

«Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из “СКА-Хабаровска” предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение», — добавил представитель «Локомотива».

Сочинский стадион «Фишт» заявлен в качестве резервной арены «Локомотива». 27 ноября в Сочи ожидается примерно 15 градусов тепла. В Москве в этот же день прогнозируется примерно пять градусов тепла.

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