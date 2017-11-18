«Локомотив» отправил «СКА-Хабаровску» письмо с предложением о переносе матча

Матч 18-го тура чемпионата России должен пройти 27 ноября в Хабаровске. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, и обсуждать иные варианты.

«Прогноз погоды в Хабаровске на 27 ноября — мороз под двадцать градусов, снег. Играть в футбол в таких условиях не представляется возможным, это форс-мажор. При столь низких температурах здоровье участников матча и зрителей будет подвергнуто опасности. Мы предлагаем действовать в интересах футбола, а именно — перенести матч на стадион, где будут созданы приемлемые условия для болельщиков и футболистов», — сказал Бодров.

«Варианты? Сочи, Москва. Возможно, коллеги из “СКА-Хабаровска” предложат стадион в Махачкале как заявленный резервным. Письмо с предложениями отправлено, надеемся на скорейший отклик и готовность вместе выработать оптимальное решение», — добавил представитель «Локомотива».