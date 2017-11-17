Илья Максимов: Ничего топового у «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА не вижу

Источник: Спорт-Экспресс

Максимову 30. Возраст для футболиста не критический, и воспитанник «Спартака», чемпион России-2007 в составе «Зенита», рассчитывает поиграть еще лет пять. Но при этом грустно добавляет, что если травмы не оставят его в покое, то карьеру придется завершить уже очень скоро. Более того, он всерьез подумывал закончить с футболом уже минувшим летом. Правда, по другой причине.

ПРОШЛЫЙ СЕЗОН — КАК СТРАШНЫЙ СОН

— «Арсенал» сейчас на слуху, но для вас лично сезон складывается непросто.

— Пропустил в общей сложности три месяца! Сейчас в очередной раз восстановился. Несколько дней тренируюсь в общей группе, с «Рубином» сыграть готов.

— Со стороны взлет туляков воспринимается многими как чудо. Изнутри тоже?

— Особо внимание никто на этом не заостряет, ничего сверхъестественного. Движемся от игры к игре.

— Тем не менее один за другим обыграны топ-клубы: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА.

— По названиям, может, они и топовые. А на деле ничего топового у них не вижу.

— А сам «Арсенал» сильно прибавил?

— Само собой.

— Хотя состав изменился не кардинально. Очевидно, повлиял приход Миодрага Божовича?

— Однозначно! При нем тренировки стали намного агрессивнее и активнее. Все через мяч, через футбол, через единоборства, работаем на маленьких пространствах.

— А что было до этого?

— Был потерянный год для любого футболиста «Арсенала»!

— То есть с Сергеем Кирьяковым нормального контракта не сложилось?

— У меня — сто процентов.

— Кирьяков не тянул как тренер, или отношения не складывались?

— И то, и другое. Прошлый сезон — как страшный сон. После него хотел вообще закончить с футболом.

— Даже так?

— Да. А с приходом Божовича наоборот захотелось играть еще лет десять.

Миодраг БОЖОВИЧ | Источник: Спорт-Экспресс

У БОЖОВИЧА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕТРЖЕЛЫ

— Говорят, у Миодрага яркие веселые занятия и установки. Что-нибудь свеженькое от него расскажете?

— Да нет ничего особенного. Просто складывается позитивная атмосфера, тренировки интересные. Все работают с желанием, и отсюда результат. Боженька видит, что команда пашет, и награждает нас фартом, которого в том сезоне не хватало.

— Про сексуальный футбол Божович часто говорит?

— (Смеется.) Я не слышал. Вообще те, кто думает, что у Божовича легкие тренировки и сплошная веселуха, глубоко заблуждаются. Пожалуй, после Петржелы это самые сложные тренировки в моей карьере.

— У Кирьякова были примитивные?

— Там вообще ничего не было. Хватит об этом, не хочу.

— Но тем не менее, Кирьяков оставил «Арсенал» в премьер-лиге.

— Есть семь чудес света. Вот летом в Туле случилось восьмое. То, что команда не вылетела, — именно чудо.

— Речь о победе на «Спартаком» 3:0 в последнем туре?

— Скорее, о матче с «Амкаром», когда человек на последней минуте не попал в пустые ворота с нескольких метров. Сыграли 0:0, и это очко в итоге стало решающим.

— Кирьяков выполнил задачу, но его все равно убрали. Мнение игроков повлияло?

— Коллектив не имеет права влезать в такие вопросы. О ком бы ни шла речь — о тренере, докторе, массажисте… Наверное, руководство само все понимало.

ЕСЛИ ТРАВМЫ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ — ЗАКОНЧУ КАРЬЕРУ

— В финансовом плане нынешний «Арсенал» — образец надежности?

— Звезд с неба не хватаем, но все нормально.

— Эталон в этом смысле — «Анжи»?

— О, да. За три года ни на секунду ничего не задержали. Да и вообще вспоминаю «Анжи» исключительно с теплотой. Все было на уровне: работа администратора, перелеты и так далее. Нынешний начальник команды (Рахматулла Халимбеков. — Прим. «СЭ») мне вообще как второй отец. И с тренером Арсеном Акаевым всегда на связи.

— А Тулу уже полюбили?

— Тренировка, гостиница, покушать заехать — вот и весь мой стандартный маршрут. В выходные всегда уезжаю в Москву. Но город футбольный, это точно. Народ ходит, тем более сейчас есть результат. Да и кроме футбола в Туле толком ничего нет.

— В других городах та же картина, но посещаемость намного ниже. В первой лиге показатели просто ужасающие, народу турнир не интересен.

— Думаю, играть там уже тоже никому неинтересно…

— У вас идет последний год контракта, верно?

— Да, но пока об этом не думаю. Потому что главное обойтись без травм. Ведь если так будет продолжаться, то вынужден буду закончить карьеру. Уже надоело восстанавливаться, набирать форму, а потом снова ломаться, снова лечиться. Устаю от этого психологически. Но вообще хочу поиграть еще лет пять.

— А что дальше? Уже есть наметки?

— С отцом у нас есть дела. На хлеб с маслом, если что, хватит. Но в подробности углубляться не хочу, чтобы не сглазить. Все идет нормально — пусть идет.

— Есть объяснение, почему так часто ломаетесь? Невезение?

— Дико не фартит. Хотя, не исключаю, где-то не до конца профессионально к себе отношусь.

— В чем это выражается?

— Лишний массаж не сделаю, процедуру не пройду.

26 марта 2016 года. Москва. Россия — Литва — 3:0. Илья МАКСИМОВ (№ 25) дебютировал в национальной команде в товарищеской игре перед Евро-2016 | Источник: Спорт-Экспресс

АРШАВИН И СЕГОДНЯ ПОМОГ БЫ «ЗЕНИТУ»

— Летом вы вышли в стартовом составе против «Спартака», и даже по походке было видно, что далеки от оптимальной формы. Так хотелось сыграть против родного клуба?

— Желание есть всегда, перед любым соперником. Иначе точно бы уже закончил. А тогда просто только восстановился после двух месяцев простоя, было тяжело.

— Недавний гостевой успех в матче с «Зенитом» тоже встретили без особых эмоций?

— Именно так. Просто победа. Все равно «Зенит» уже не тот, что был раньше.

— Слабее?

— Конечно! Аршавина сейчас туда вернуть — и точно будет не хуже нынешних игроков. Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.

— А станут?

— Не знаю. Но я не считаю, что «Зенит» фаворит. «Локо», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА — все могут стать первыми.

— Недавно Алан Дзагоев заявил: «На моей памяти это самый худший чемпионат за последние 10 лет. В футбол можно играть только с “Зенитом”, “Спартаком” и “Краснодаром”. С остальными приходится просто бороться». Согласны?

— Ха, Тула тоже в футбол играет! У нас схема с четырьмя защитниками, задача — контролировать мяч, получать удовольствие. Так что автобус не ставим.

— Кстати, об автобусе. Как относились к истории со штрафами «Арсеналу» за выход не из той двери?

— Смеялись над этим бредом. У ребят есть свои ритуалы. Кто-то как выходил через центральную дверь, так и будет выходить.

— Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы «Зениту». Может, он и сборной не помешает?

— Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы.

— Какой результат на чемпионате мира стал бы для сборной Черчесова успехом?

— Победа на чемпионате мира! (Смеется.) Классный должен получиться турнир. Смотрел второй матч итальянцев со Швецией. Жалко их! Зато, может, Златан приедет.

— Билеты на следующее лето уже купили? Или еще надеетесь сами сыграть? (Перед Евро-2016 Леонид Слуцкий вызывал Максимова в национальную команду. В частности, в марте 2016-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Литвы. — Прим. «СЭ»).