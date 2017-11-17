Илья Максимов: Ничего топового у «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА не вижу
Полузащитник «Арсенала» — о лидерах чемпионата, взлете туляков при Божовиче и постоянных травмах.
Полузащитник «Арсенала» — о лидерах чемпионата, взлете туляков при Божовиче и постоянных травмах.
Максимову 30. Возраст для футболиста не критический, и воспитанник «Спартака», чемпион России-2007 в составе «Зенита», рассчитывает поиграть еще лет пять. Но при этом грустно добавляет, что если травмы не оставят его в покое, то карьеру придется завершить уже очень скоро. Более того, он всерьез подумывал закончить с футболом уже минувшим летом. Правда, по другой причине.
ПРОШЛЫЙ СЕЗОН — КАК СТРАШНЫЙ СОН
— «Арсенал» сейчас на слуху, но для вас лично сезон складывается непросто.
— Пропустил в общей сложности три месяца! Сейчас в очередной раз восстановился. Несколько дней тренируюсь в общей группе, с «Рубином» сыграть готов.
— Со стороны взлет туляков воспринимается многими как чудо. Изнутри тоже?
— Особо внимание никто на этом не заостряет, ничего сверхъестественного. Движемся от игры к игре.
— Тем не менее один за другим обыграны топ-клубы: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА.
— По названиям, может, они и топовые. А на деле ничего топового у них не вижу.
— А сам «Арсенал» сильно прибавил?
— Само собой.
— Хотя состав изменился не кардинально. Очевидно, повлиял приход Миодрага Божовича?
— Однозначно! При нем тренировки стали намного агрессивнее и активнее. Все через мяч, через футбол, через единоборства, работаем на маленьких пространствах.
— А что было до этого?
— Был потерянный год для любого футболиста «Арсенала»!
— То есть с Сергеем Кирьяковым нормального контракта не сложилось?
— У меня — сто процентов.
— Кирьяков не тянул как тренер, или отношения не складывались?
— И то, и другое. Прошлый сезон — как страшный сон. После него хотел вообще закончить с футболом.
— Даже так?
— Да. А с приходом Божовича наоборот захотелось играть еще лет десять.
У БОЖОВИЧА САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПОСЛЕ ПЕТРЖЕЛЫ
— Говорят, у Миодрага яркие веселые занятия и установки.
— Да нет ничего особенного. Просто складывается позитивная атмосфера, тренировки интересные. Все работают с желанием, и отсюда результат. Боженька видит, что команда пашет, и награждает нас фартом, которого в том сезоне не хватало.
— Про сексуальный футбол Божович часто говорит?
— (Смеется.) Я не слышал. Вообще те, кто думает, что у Божовича легкие тренировки и сплошная веселуха, глубоко заблуждаются. Пожалуй, после Петржелы это самые сложные тренировки в моей карьере.
— У Кирьякова были примитивные?
— Там вообще ничего не было. Хватит об этом, не хочу.
— Но тем не менее, Кирьяков оставил «Арсенал» в
— Есть семь чудес света. Вот летом в Туле случилось восьмое. То, что команда не вылетела, — именно чудо.
— Речь о победе на «Спартаком» 3:0 в последнем туре?
— Скорее, о матче с «Амкаром», когда человек на последней минуте не попал в пустые ворота с нескольких метров. Сыграли 0:0, и это очко в итоге стало решающим.
— Кирьяков выполнил задачу, но его все равно убрали. Мнение игроков повлияло?
— Коллектив не имеет права влезать в такие вопросы. О ком бы ни шла речь — о тренере, докторе, массажисте… Наверное, руководство само все понимало.
ЕСЛИ ТРАВМЫ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ — ЗАКОНЧУ КАРЬЕРУ
— В финансовом плане нынешний «Арсенал» — образец надежности?
— Звезд с неба не хватаем, но все нормально.
— Эталон в этом смысле — «Анжи»?
— О, да. За три года ни на секунду ничего не задержали. Да и вообще вспоминаю «Анжи» исключительно с теплотой. Все было на уровне: работа администратора, перелеты и так далее. Нынешний начальник команды (Рахматулла Халимбеков. — Прим. «СЭ») мне вообще как второй отец. И с тренером Арсеном Акаевым всегда на связи.
— А Тулу уже полюбили?
— Тренировка, гостиница, покушать заехать — вот и весь мой стандартный маршрут. В выходные всегда уезжаю в Москву. Но город футбольный, это точно. Народ ходит, тем более сейчас есть результат. Да и кроме футбола в Туле толком ничего нет.
— В других городах та же картина, но посещаемость намного ниже. В первой лиге показатели просто ужасающие, народу турнир не интересен.
— Думаю, играть там уже тоже никому неинтересно…
— У вас идет последний год контракта, верно?
— Да, но пока об этом не думаю. Потому что главное обойтись без травм. Ведь если так будет продолжаться, то вынужден буду закончить карьеру. Уже надоело восстанавливаться, набирать форму, а потом снова ломаться, снова лечиться. Устаю от этого психологически. Но вообще хочу поиграть еще лет пять.
— А что дальше? Уже есть наметки?
— С отцом у нас есть дела. На хлеб с маслом, если что, хватит. Но в подробности углубляться не хочу, чтобы не сглазить. Все идет нормально — пусть идет.
— Есть объяснение, почему так часто ломаетесь? Невезение?
— Дико не фартит. Хотя, не исключаю,
— В чем это выражается?
— Лишний массаж не сделаю, процедуру не пройду.
АРШАВИН И СЕГОДНЯ ПОМОГ БЫ «ЗЕНИТУ»
— Летом вы вышли в стартовом составе против «Спартака», и даже по походке было видно, что далеки от оптимальной формы. Так хотелось сыграть против родного клуба?
— Желание есть всегда, перед любым соперником. Иначе точно бы уже закончил. А тогда просто только восстановился после двух месяцев простоя, было тяжело.
— Недавний гостевой успех в матче с «Зенитом» тоже встретили без особых эмоций?
— Именно так. Просто победа. Все равно «Зенит» уже не тот, что был раньше.
— Слабее?
— Конечно! Аршавина сейчас туда вернуть — и точно будет не хуже нынешних игроков. Хотя если они станут чемпионами, никто слова не скажет.
— А станут?
— Не знаю. Но я не считаю, что «Зенит» фаворит. «Локо», «Спартак», «Краснодар», ЦСКА — все могут стать первыми.
— Недавно Алан Дзагоев заявил: «На моей памяти это самый худший чемпионат за последние 10 лет. В футбол можно играть только с “Зенитом”, “Спартаком” и “Краснодаром”. С остальными приходится просто бороться». Согласны?
— Ха, Тула тоже в футбол играет! У нас схема с четырьмя защитниками, задача — контролировать мяч, получать удовольствие. Так что автобус не ставим.
— Кстати, об автобусе. Как относились к истории со штрафами «Арсеналу» за выход не из той двери?
— Смеялись над этим бредом. У ребят есть свои ритуалы.
— Вы сказали, что Аршавин и сегодня помог бы «Зениту». Может, он и сборной не помешает?
— Почему бы и нет? Хотя у нашей команды и так неплохие перспективы.
— Какой результат на чемпионате мира стал бы для сборной Черчесова успехом?
— Победа на чемпионате мира! (Смеется.) Классный должен получиться турнир. Смотрел второй матч итальянцев со Швецией. Жалко их! Зато, может, Златан приедет.
— Билеты на следующее лето уже купили? Или еще надеетесь сами сыграть? (Перед Евро-2016 Леонид Слуцкий вызывал Максимова в национальную команду. В частности, в марте 2016-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Литвы. — Прим. «СЭ»).
— Все может быть. Еще раз: главное обходиться без травм.