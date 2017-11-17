Илья Геркус: Погода в Хабаровске угрожает здоровью и спортсменов, и зрителей

— Заявку на перенос еще не подали, — отметил Геркус. — Пока готовим письмо в «СКА-Хабаровск», в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан («Анжи Арена» в Каспийске. — Прим. «СЭ»), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.