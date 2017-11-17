Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Дружба с Китаем обернется разорением России
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
На посту первой леди: какие наряды жены Трампа раскритиковали
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
19Дубль Кузьменко помог ЦСКА победить «Салават»
16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Геркус: Погода в Хабаровске угрожает здоровью и спортсменов, и зрителей

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил информацию «СЭ», согласно которой столичный клуб хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск» с Дальнего Востока в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, напомним, хабаровчане принимают в 17-м туре ЦСКА. На конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать «минус 16−17» градусов.

— Заявку на перенос еще не подали, — отметил Геркус. — Пока готовим письмо в «СКА-Хабаровск», в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан («Анжи Арена» в Каспийске. — Прим. «СЭ»), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.

— Что на этот счет думаю в РФПЛ?

— Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращать в РФПЛ и РФС. (Андрей СИЗЯКИН).

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Страшная травма Лунева. Жуткие кадры
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь