Илья Геркус: Погода в Хабаровске угрожает здоровью и спортсменов, и зрителей

В субботу, напомним, хабаровчане принимают в 17-м туре ЦСКА. На конец встречи, согласно прогнозу погоды, столбик термометра будет показывать «минус 16−17» градусов.
— Заявку на перенос еще не подали, — отметил Геркус. — Пока готовим письмо в «СКА-Хабаровск», в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан («Анжи Арена» в Каспийске. — Прим. «СЭ»), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях.
— Что на этот счет думаю в РФПЛ?
— Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращать в РФПЛ и РФС. (Андрей СИЗЯКИН).