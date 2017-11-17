Команда за 10 тысяч. Как собирали «Тосно»

Источник: Спорт-Экспресс

ОДИН СТАРОЖИЛ И 17 НОВИЧКОВ

Фактически этим летом «Тосно» собрали заново. После выхода в премьер-лигу команду пополнило 17 (!) новичков и большинство из них сходу стали твердыми игроками основы. В областной команде остался только один футболист, который пришел раньше нынешнего тренерского штаба — это капитан Рустем Мухаметшин. Он появился в «Тосно» в июле 2015-го, а Парфенов и компания были назначены в августе.

Главным приобретением последней трансферной кампании стоит признать вратаря Давида Юрченко. Бывший голкипер «Анжи» зарекомендовал себя как сверхнадежный страж ворот — на его счету уже 5 «сухарей», в том числе и в выездном матче с «Локомотивом».

КРАЙ СВОБОДНЫХ

Примечательно, что за 17 новичков этого лета «Тосно» если что-то и платил, то это были самые минимальные суммы. Большинство игроков пришли в клуб в статусе свободных агентов. Так в команде из Ленинградской области оказались второй вратарь Опарин, защитник Дудиев, полузащитники Андерсон Карвалью, Быстров, Труйич, Полетанович, Казаев и форвард Вукушич.

Для «Тосно» это обычная практика, ранее клуб тоже ориентировался на бесплатных игроков. 14 футболистов нынешнего состава пришли сюда именно на правах свободных агентов. В их числе ведущий центральный защитник Раде Дугалич, который переехал в Петербург из Армавира летом 2016-го и главный креативщик Нуну Роша. Полузащитник из Кабо-Верде два с половиной месяца провел без клуба. В апреле 2017-го у него завершился контракт с румынской «Университатей», а соглашение с «Тосно» он подписал только в июле.

ДОЛГ ИЗ-ЗА ЧЕРНОВА

Несколько лидеров «Тосно» не принадлежат клубу. Перед началом дебютного сезона в премьер-лиге областной коллектив арендовал футболистов, которые впоследствии стали ключевыми — Чернов был позаимствован у «Зенита», Мелкадзе и Кутин — у «Спартака», а Мирзов и Трошечкин — у «Ростова».

В этом списке выделяется Чернов. В прошлом сезоне он так впечатлил Мирчу Луческу, что тот привлек защитника к матчам за основу. В «Тосно» зенитовец продолжает прогрессировать и даже добился вызова в сборную.

Из-за Чернова между «Зенитом» и «Тосно» произошел финансовый спор. По условиям аренды защитник мог сыграть против сине-бело-голубых, только в том случае если областной клуб заплатит петербуржцам 10 тысяч долларов. Футболист принял участие в матче, но денег «Зенит» пока так и не получил и обратился в палату по разрешению споров. РФС занял сторону сине-бело-голубых и запретил «Тосно» регистрировать новичков до тех пор, пока они не погасят долг.

ДОРОГОЙ МАРКОВ