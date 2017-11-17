Команда за 10 тысяч. Как собирали «Тосно»
«СЭ» рассказывает о селекции новичка
«СЭ» рассказывает о селекции новичка
ОДИН СТАРОЖИЛ И 17 НОВИЧКОВ
Фактически этим летом «Тосно» собрали заново. После выхода в
Главным приобретением последней трансферной кампании стоит признать вратаря Давида Юрченко. Бывший голкипер «Анжи» зарекомендовал себя как сверхнадежный страж ворот — на его счету уже 5 «сухарей», в том числе и в выездном матче с «Локомотивом».
КРАЙ СВОБОДНЫХ
Примечательно, что за 17 новичков этого лета «Тосно» если
Для «Тосно» это обычная практика, ранее клуб тоже ориентировался на бесплатных игроков. 14 футболистов нынешнего состава пришли сюда именно на правах свободных агентов. В их числе ведущий центральный защитник Раде Дугалич, который переехал в Петербург из Армавира летом 2016-го и главный креативщик Нуну Роша. Полузащитник из
ДОЛГ
Несколько лидеров «Тосно» не принадлежат клубу. Перед началом дебютного сезона в
В этом списке выделяется Чернов. В прошлом сезоне он так впечатлил Мирчу Луческу, что тот привлек защитника к матчам за основу. В «Тосно» зенитовец продолжает прогрессировать и даже добился вызова в сборную.
ДОРОГОЙ МАРКОВ
Если верить порталу transfermarkt.de, на весь нынешний состав «Тосно» потратил всего лишь 10 тысяч евро. Такова сумма выплат «Зениту» за переход нападающего Евгения Маркова в зимнее трансферное окно-2015/16. Помимо этого форварда областной клуб в разное время приобрел еще пятерых футболистов — Заболотного, Абазова, Шахова, Карницкого и Юрченко, но даже всезнающие немцы не в курсе, в какие деньги обошлись эти переходы. По всей видимости, суммы были весьма скромными, ведь больших денег у «Тосно» попросту нет.