Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет под Новый год все нефтедоллары
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Наряды жены Трампа, подвергшиеся критике общественности
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Россиянин создал бизнес с прибылью 670 тыс. руб. в месяц
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
После смерти мужа Демидова узнала об измене, тайне "Зимней вишни"
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
18Швед «Химки» не спас
14:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Команда за 10 тысяч. Как собирали «Тосно»

«СЭ» рассказывает о селекции новичка премьер-лиги, который в первом круге обыграл «Локомотив» и отобрал очки у «Спартака», а в ближайшем туре встретится с «Зенитом».

Источник: Спорт-Экспресс

ОДИН СТАРОЖИЛ И 17 НОВИЧКОВ

Фактически этим летом «Тосно» собрали заново. После выхода в премьер-лигу команду пополнило 17 (!) новичков и большинство из них сходу стали твердыми игроками основы. В областной команде остался только один футболист, который пришел раньше нынешнего тренерского штаба — это капитан Рустем Мухаметшин. Он появился в «Тосно» в июле 2015-го, а Парфенов и компания были назначены в августе.

Главным приобретением последней трансферной кампании стоит признать вратаря Давида Юрченко. Бывший голкипер «Анжи» зарекомендовал себя как сверхнадежный страж ворот — на его счету уже 5 «сухарей», в том числе и в выездном матче с «Локомотивом».

КРАЙ СВОБОДНЫХ

Примечательно, что за 17 новичков этого лета «Тосно» если что-то и платил, то это были самые минимальные суммы. Большинство игроков пришли в клуб в статусе свободных агентов. Так в команде из Ленинградской области оказались второй вратарь Опарин, защитник Дудиев, полузащитники Андерсон Карвалью, Быстров, Труйич, Полетанович, Казаев и форвард Вукушич.

Для «Тосно» это обычная практика, ранее клуб тоже ориентировался на бесплатных игроков. 14 футболистов нынешнего состава пришли сюда именно на правах свободных агентов. В их числе ведущий центральный защитник Раде Дугалич, который переехал в Петербург из Армавира летом 2016-го и главный креативщик Нуну Роша. Полузащитник из Кабо-Верде два с половиной месяца провел без клуба. В апреле 2017-го у него завершился контракт с румынской «Университатей», а соглашение с «Тосно» он подписал только в июле.

ДОЛГ ИЗ-ЗА ЧЕРНОВА

Несколько лидеров «Тосно» не принадлежат клубу. Перед началом дебютного сезона в премьер-лиге областной коллектив арендовал футболистов, которые впоследствии стали ключевыми — Чернов был позаимствован у «Зенита», Мелкадзе и Кутин — у «Спартака», а Мирзов и Трошечкин — у «Ростова».

В этом списке выделяется Чернов. В прошлом сезоне он так впечатлил Мирчу Луческу, что тот привлек защитника к матчам за основу. В «Тосно» зенитовец продолжает прогрессировать и даже добился вызова в сборную.

Из-за Чернова между «Зенитом» и «Тосно» произошел финансовый спор. По условиям аренды защитник мог сыграть против сине-бело-голубых, только в том случае если областной клуб заплатит петербуржцам 10 тысяч долларов. Футболист принял участие в матче, но денег «Зенит» пока так и не получил и обратился в палату по разрешению споров. РФС занял сторону сине-бело-голубых и запретил «Тосно» регистрировать новичков до тех пор, пока они не погасят долг.

ДОРОГОЙ МАРКОВ

Если верить порталу transfermarkt.de, на весь нынешний состав «Тосно» потратил всего лишь 10 тысяч евро. Такова сумма выплат «Зениту» за переход нападающего Евгения Маркова в зимнее трансферное окно-2015/16. Помимо этого форварда областной клуб в разное время приобрел еще пятерых футболистов — Заболотного, Абазова, Шахова, Карницкого и Юрченко, но даже всезнающие немцы не в курсе, в какие деньги обошлись эти переходы. По всей видимости, суммы были весьма скромными, ведь больших денег у «Тосно» попросту нет.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Страшная травма Лунева. Жуткие кадры
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили НХЛ
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь