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11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Лихие в 90-е. Клубы, которые ушли на дно. Россия. Часть 1

Первый частный клуб России и первый нестоличный чемпион, грозы авторитетов из Сочи и Нижнего — что с ними стало?

Источник: РИА "Новости"

Наш ретро-сериал был бы неполным без российских участников. Команд трагической судьбы среди них была уйма — вот только самые драматичные истории.

«Алания»

Что было в 90-х

В советскую пору владикавказский клуб дважды заглядывал в высшую лигу, и оба раза ненадолго. В 1970-м элита недружелюбно встретила новичка из Орджоникидзе, практически сразу же выпроводив его туда, откуда пришёл. Второй сезон в высшей союзной лиге стал для южан одновременно и последним — страна под названием СССР прекратила своё существование.

Новая история клуба была куда интереснее. В 1990-е Северная Осетия переживала натуральный футбольный бум, и местная команда здорово его подогревала. За серебром 1992-го последовало золото 1995-го. Команда Валерия Газзаева первой в стране нарушил единовластие московского «Спартака». Назвать её восхождение случайным, полагаю, ни у кого язык не повернётся: захватив лидерство после 10-го тура «барсы» до финиша его не упускали, досрочно оформив первый и пока последний в истории клуба чемпионский трофей.

«После домашнего матча с “КАМАЗом” праздник был, — вспоминал вратарь золотой “Алании” Заур Хапов. — С финальным свистком на поле высыпал весь стадион — 40 тысяч человек! Шорты, майки, гетры — всё растащили на сувениры! Только трусы оставили. В таком виде и понесли в раздевалку на руках — меня, Бахву, Мирджалола… Ещё спорили, кого первым вносить. Что там говорить, для республики это был сумасшедший успех. Столько лет прошло, а до сих пор помню, как у людей глаза горели…».

По словам Хапова, руководство щедро вознаградило героев республики: каждый получил по персональному «мерседесу» и 100-тысячной премии. Долларовой. Даже по нынешним временам огромные деньги, а по тем — сказочные. После такого взлёта второе место сезона-1996 было расценено как неудача: столичный «Спартак» отвоевал у осетинских одноклубников главный приз чемпионата в золотом матче. Тогда и представить было сложно, что больше пьедесталов в жизни «Алании» не будет (ФНЛ не в счёт), но именно так и случилось. Начиная с 2000 года южане ежегодно отступали на шаг назад, пока не спустились с 10-й позиции на 15-ю и не погрузились в первый дивизион.

Звёзды 90-х
Георгий Деметрадзе, Мирджалол Касымов, Назим Сулейманов, Омари Тетрадзе, Заур Хапов, Игорь Яновский.

Что с клубом сейчас

На примере «Алании» начала 10-х годов нового века можно объяснять начинающим менеджерам, как не надо управлять футбольным клубом. Оптовая закупка иноземцев сомнительной квалификации (точнее — две закупки, перед и посреди сезона) «съела» практически весь бюджет и не дала никакого спортивного эффекта — если не считать досрочного вылета из лиги. В полной мере разгрести эти авгиевы конюшни даже республиканскому руководству оказалось не под силу, и оно решило, что команду проще закрыть, чем вытащить из долговой ямы. В июне 2016-го «Алания» была расформирована… с тем, чтобы немного позже возродиться под исконным именем «Спартак». С возвращением победных традиций всё не так просто: в южной зоне второй лиги владикавказцы занимают третье с конца место, идя вровень со второй командой «Анжи».

«Асмарал»

Что было в 90-х

После горбачёвской перестройки мода на всё импортное захлестнула Союз. Поэтому появление в отечественном футболе первого иностранного инвестора было воспринято народом с любопытством и энтузиазмом одновременно. Для уроженца Багдада Хусама Аль-Халиди СССР был не чужой страной — дал образование (в частности, диплом об окончании факультета журналистики МГУ) и широкое, непаханое поле для бизнеса. Социальную нагрузку в виде футбольного клуба предприниматель взвалил на себя сам. В 1990 году Аль-Халиди приобрёл команду «Красная Пресня», специализировавшуюся на подготовке смены для «Спартака». Под новым брендом «Асмарал» (название образовано от первых слогов в именах детей Хусама — Асил, Мариам и Алана) коллектив бодро устремился навстречу новым успехам.

Под командованием мэтра Бескова «Асмарал» сходу выиграл вторую лигу. В первую даже не заходил — перепрыгнул через неё сразу в высшую в связи с распадом СССР и реформой национального футбола. Среди элиты дебютант тоже не затерялся. На предварительном этапе «Асмарал» финишировал вторым за «Спартаком», одержав по ходу дела удивительную победу над «Зенитом» со счётом 8:3. Правда, воочию её наблюдала на «Локомотиве» горстка зрителей — не больше тысячи человек. Да-да, не верьте байкам — в 90-е с посещаемостью дела обстояли ещё плачевнее, чем сейчас.

Итоговое седьмое место в чемпионской группе стало пиком для столичного клуба. Эпилог к красивой, но недолгой восточной сказке позаимствуем у Александра нашего Сергеевича: «На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто…».

Звёзды 90-х
Юрий Гаврилов, Глеб Панфёров, Сергей Семак, Александр Точилин.

Что с клубом сейчас

В лихие 90-е не только разбогатеть — разориться тоже было раз плюнуть. Не миновала чаша сия и Хусама Аль-Халиди. Но это ещё оказалась не самая большая неприятность. В 2005 году бизнесмен бесследно исчез во время визита на историческую родину. Судьба его по сей день неизвестна. Клуба под названием «Асмарал» не стало ещё раньше — в 2003 году конец его мытарствам по подземелью российского футбола положило банкротство.

«Жемчужина»

Что было в 90-х

Большой футбол появился в курортном городе на рубеже эпох. Образованная по инициативе председателя сочинского горисполкома (мэра по современной иерархии), «Жемчужина» успела выступить в первенстве СССР, но уже второй год жизни начала в российской первой лиге. Её южане тоже уверенно выиграли и в 1993 году явились в высший дивизион — на целых семь лет.

Все успехи «Жемчужины» неразрывно связаны с фигурой Арсена Найдёнова — колоритнейший был персонаж, легенда сочинского футбола! Он родился в страшном 1941-м в поезде, уносившем его беременную мать в Казахстан в эвакуацию, где-то между Харьковом и Полтавой. В скитальческом режиме и прошла вся жизнь Арсена Юдильевича. Он мало где задерживался надолго, но к Сочи прикипел всей душой. С Найдёновым «Жемчужина» прошла все низшие лиги и закрепилась в высшей. С его уходом по состоянию здоровья и начался медленный, но неуклонный закат команды. Покинув бомонд в 1999 году, более в него южане не возвращались.

Звёзды 90-х
Тимур Богатырёв, Геннадий Боднарук, Гоча Гогричиани.

Что с клубом сейчас

В мире достаточно курортных городов, содержащих, и местами на очень пристойном уровне, профессиональные футбольные клубы. Для Сочи «Жемчужина» давно превратилась в непосильную ношу. Парадокс: шикарный стадион есть, а играть на нём некому. Все три попытки реанимировать команду оказались безуспешными. Последняя была предпринята в 2012 году и завершилась плюс-минус так же, как и две предыдущие. Профессионального футбола в городе нет уже четыре года — и предпосылок к очередному возрождению, увы, тоже не наблюдается…

«Локомотив» Нижний Новгород

Что было в 90-х

Футбол 90-х был богат харизматичными личностями, но даже среди них особняком стоял Валерий Овчинников — в простонародье Борман. О его оригинальных тренировочных занятиях по сей день легенды ходят, словесные перлы Валерия Викторовича моментально уходили в массы.

«Когда я пришёл в эту команду с Женей Смертиным, первые две игры мяч летал как через волейбольную сетку, — в гостях у «Чемпионата» вспоминал время сотрудничества с Овчинниковым Юрий Калитвинцев. — Я в перерыве Борману говорю: «А можно мне сачок дать?». — «Зачем?». — «В футбол хочу поиграть. Может, мяч поймаю». Овчинников тогда сказал: «Так, защитники, туда выбиваете, но крайние — отдавайте Калитвинцеву и закрывайтесь». Он собрал мужчин, которые не получали, а зарабатывали деньги. Когда команда начала более или менее играть в пас, спросил, почему у нас такое поле. На что получил ответ: «Юр, а как мы будем «Спартак» с другим полем обыгрывать?».

А вот история от другого известного хавбека 90-х — Дмитрия Кузнецова: «Самое странное упражнение? У Бормана было: пинаешь мяч, догоняешь и двумя ногами в него прыгаешь. Потом опять, и опять — до конца поля. Остановку мяча в падении животом отрабатывали. Мы с Татарчуком в шоке были. Бывало, жалуешься Овчинникову: «Викторович, не могу играть — нога правая болит». — «Да? Ну так бей левой».

Надо признать, что, несмотря на необычность, назовём это так, руководящих методов Овчинникова, результат они приносили. Пять лет он удерживал провинциальный клуб в высшем дивизионе и только на шестой сорвался с ним в первый. С подачи Бормана в России появились первые легионеры из загадочной для нашего человека в ту пору Бразилии — Да Силва и Жуниор.

Звёзды 90-х
Дмитрий Вязьмикин, Игорь Горелов, Владимир Казаков, Юрий Калитвинцев, Дмитрий Кузнецов, Мухсин Мухамадиев, Евгений Смертин, Дмитрий Черышев, Валерий Шанталосов.

Что с клубом сейчас.

В январе 2006 года в профессиональном футболе России остался лишь один «Локомотив», столичный. Его нижегородский тёзка, замученный хроническими финансовыми проблемами, почил на свалке истории…

Продолжение следует

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