Хабаровские морозы: СКА и ЦСКА сыграют при -17

По прогнозу синоптиков, во время матча ожидается, что столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. Ранее в пресс-службе хабаровского клуба сообщили, что газона на стадионе имени Ленина находится в надлежащем состоянии.