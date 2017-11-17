А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Хабаровские морозы: СКА и ЦСКА сыграют при -17
«СКА-Хабаровск» и ЦСКА проведут матч 17-го тура чемпионата России при сложны погодных условиях.
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«СКА-Хабаровск» и ЦСКА проведут матч 17-го тура чемпионата России при сложны погодных условиях.
По прогнозу синоптиков, во время матча ожидается, что столбик термометра опустится до 17 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. Ранее в
Напомним, поединок состоится в субботу, 18 ноября. Начало матча — 12.00 по московскому времени, или 19.00 по местному.