Футболист «Ахмата» Родолфо заявил, что хотел бы продлить контракт с клубом
МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бразильский защитник Родолфо хотел бы продлить контракт с грозненским «Ахматом». Об этом футболист рассказал ТАСС.
МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Бразильский защитник Родолфо хотел бы продлить контракт с грозненским «Ахматом». Об этом футболист рассказал ТАСС.
Срок соглашения 35-летнего защитника с клубом истекает в конце июня 2018 года.
«Сейчас мои планы — приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой, — сказал Родолфо. — Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с “Ахматом”, нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат».
Игрок также заявил, что не намерен завершать карьеру футболиста по окончании этого сезона. «Я бы хотел поиграть еще пару лет, пока у меня есть силы и нет травм», — сказал 35-летний футболист.
Родолфо выступает за грозненскую команду с марта 2015 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата России и забил два мяча.