Футболист «Ахмата» Родолфо заявил, что хотел бы продлить контракт с клубом

«Сейчас мои планы — приносить пользу команде в этом сезоне. Клуб пока мне ничего не предлагал, мы думаем о задачах, поставленных перед командой, — сказал Родолфо. — Других предложений ко мне не поступало, но я бы с удовольствием продлил контракт с “Ахматом”, нахожусь здесь уже три года и чувствую себя комфортно, как дома. У меня очень хорошие отношения с руководством команды, так что буду работать, чтобы приносить результат».