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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В гостях у Галицкого. Как поведут себя фанаты «Спартака»?

Корреспондент «СЭ» рассказывает о нюансах подготовки и ожиданиях «Краснодара» от приезда болельщиков красно-белых на субботний матч 17-го тура чемпионата России.

Источник: AP 2017

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уже несколько лет выдает бесплатные билеты болельщикам гостей — под честное слово, что пить, дымить и ругаться матом они не станут. Так было еще в те времена, когда «Краснодар» играл на стадионе «Кубань», так происходит и сейчас, когда команда уже больше года проводит матчи на своей красавице-арене.

Учитывая интерес к топ-матчам, «Краснодар» теряет вполне приличные суммы. Арифметика проста: один такой билет стоит 400 рублей, и если на секторе находятся свыше двух с половиной-трех тысяч человек, то как минимум (подчеркну — минимум) один миллион рублей Галицкий теряет.

Нетрудно предположить, какую досаду испытал президент «Краснодара» после октябрьского матча с ЦСКА. Тогда на гостевом секторе присутствовали 2,7 тысяч армейских фанатов, и они то и дело взрывали петарды и что-то жгли. Да и вообще в тот вечер, казалось, все было против хозяев: перед матчем начал барахлить огромный медиаэкран. Помехи, впрочем, никак не связаны с петардами и вызываемым ими грохотом — дело было в программировании.

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Впрочем, ближе к концу матча после нового взрыва на фан-секторе ЦСКА рядом с этим местом на экране вспыхнула белая длинная полоса. Ее характер, да и само появление со стороны показалось чем-то более серьезным, нежели обычным программным сбоем. И после матча обеспокоенные сотрудники клуба предполагали, что это, скорее всего, повреждение.

Для этого и провели экспертизу, в результате чего специалисты определили, что гости к проблеме отношения не имеют. Но, тем не менее, осадок остался.

Этот осадок идет от того, насколько некоторые люди не ценят те уступки, которые им делают. Кроме того, после матчей с «Зенитом» и ЦСКА судом было рассмотрено несколько административных дел в связи с использованием пиротехники на стадионе, но этого ли хочется клубу?

Кстати, на матч со «Спартаком» «Краснодар» снова выделил бесплатные билеты для фанатов гостей. Три тысячи людей могут свободно пройти на трибуны стадиона, взамен от них лишь требуется всего лишь одно — оставаться людьми. К тому же никаких дополнительных мер по усилению контроля за фанатами, кроме тех, которые применяются постоянно в таких матчах, не будет, и от экрана их тоже оградить нельзя. Вера в человеческий разум снова взяла верх.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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