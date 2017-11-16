В гостях у Галицкого. Как поведут себя фанаты «Спартака»?
Корреспондент «СЭ» рассказывает о нюансах подготовки и ожиданиях «Краснодара» от приезда болельщиков
Корреспондент «СЭ» рассказывает о нюансах подготовки и ожиданиях «Краснодара» от приезда болельщиков
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уже несколько лет выдает бесплатные билеты болельщикам гостей — под честное слово, что пить, дымить и ругаться матом они не станут. Так было еще в те времена, когда «Краснодар» играл на стадионе «Кубань», так происходит и сейчас, когда команда уже больше года проводит матчи на своей
Учитывая интерес к
Нетрудно предположить, какую досаду испытал президент «Краснодара» после октябрьского матча с ЦСКА. Тогда на гостевом секторе присутствовали 2,7 тысяч армейских фанатов, и они то и дело взрывали петарды и
Впрочем, ближе к концу матча после нового взрыва на
Для этого и провели экспертизу, в результате чего специалисты определили, что гости к проблеме отношения не имеют. Но, тем не менее, осадок остался.
Этот осадок идет от того, насколько некоторые люди не ценят те уступки, которые им делают. Кроме того, после матчей с «Зенитом» и ЦСКА судом было рассмотрено несколько административных дел в связи с использованием пиротехники на стадионе, но этого ли хочется клубу?
Кстати, на матч со «Спартаком» «Краснодар» снова выделил бесплатные билеты для фанатов гостей. Три тысячи людей могут свободно пройти на трибуны стадиона, взамен от них лишь требуется всего лишь одно — оставаться людьми. К тому же никаких дополнительных мер по усилению контроля за фанатами, кроме тех, которые применяются постоянно в таких матчах, не будет, и от экрана их тоже оградить нельзя. Вера в человеческий разум снова взяла верх.
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 18 ноября, и начнется в 16.30 по московскому времени.