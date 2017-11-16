Атаманенко: «Спартак» не имеет обязательств по снижению цен для фанатов «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в прошлом сезоне между «Спартаком» и «Зенитом» действовал меморандум о ценах на билеты для гостевых болельщиков, согласно которому клубы назначали цены на билеты на гостевую трибуну не выше 1000 рублей. Однако, по данным источника, «Спартак» не стал придерживаться прошлогодних договоренностей и будет продавать билеты на гостевой сектор за 1500 рублей каждый, притом что на матч первого круга между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1, 6 августа) билеты в гостевой сектор стадиона «Санкт-Петербург» стоили по 1000 рублей.

«Между “Зенитом” и “Спартаком” действительно были договоренности, что стоимость билетов в гостевые сектора для болельщиков “Зенита” на стадионе “Открытие- Арена” в Москве и билетов в гостевые сектора для болельщиков “Спартака” на “Петровский” в Санкт- Петербурге будет составлять 1000 рублей за штуку. Эти договоренности были исключительно на футбольный сезон-2016/17, они были оформлены меморандумом о взаимопонимании от 12 апреля 2016 года, срок действия которого закончился 31 мая 2017 года», — сказал Атаманенко.

По словам коммерческого директора «Спартака», московский клуб выполнил обязательства по данному меморандуму в полном объёме.

«При этом важно отметить, что указанные в этом документе цены соответствовали прейскуранту цен на билеты на домашние матчи «Спартака» в сезоне и действовали на все матчи первой категории, к которым относится матч с «Зенитом», как для болельщиков гостей, так и для болельщиков нашего клуба в аналогичных секторах трибуны Д. Также обращаю внимание, что меморандум распространял своё действие на стадион «Петровский», — отметил собеседник.

Атаманенко подчеркнул, что договорённостей относительно стоимости билетов между «Спартаком» и «Зенитом» не существует.

«Не было ни переговоров, ни даже инициатив обсуждения вопроса от «Зенита» на эту тему, как до начала сезона, так и по ходу сезона до начала продаж билетов на матч «Спартак» — «Зенит». Единственным контактом по данному вопросу уже через несколько дней после старта продаж билетов на этот матч был телефонный звонок от моего коллеги, коммерческого директора ФК «Зенит» Дмитрия Манкина, во время которого он задал вопрос, можем ли мы снизить цены в гостевые сектора с 1500 рублей до 1000 рублей. На данный вопрос был предоставлен, надеюсь, исчерпывающий и логичный ответ, что между нашими клубами нет договорённостей на текущий сезон, что продажи уже идут и что мы не можем продавать билеты для болельщиков гостей по цене ниже, чем цена на билеты для домашних болельщиков на аналогичные сектора трибуны Д, поскольку это будет несправедливо по отношению к нашим болельщикам.

Хотелось бы отметить, что на сезон-2017/18 были заморожены цены на абонементы на домашние матчи ФК «Спартак» на «Открытие Арене», но при этом произошло плановое повышение цен, которые не менялись два предыдущих сезона, на билеты — как на домашние, так и на гостевые сектора, в том числе на матчи первой категории. Мы чётко следуем требованиям регламента РФПЛ и устанавливаем цены в гостевые сектора не выше, чем на места аналогичной категории для домашних болельщиков, — резюмировал Атаманенко.