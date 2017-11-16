РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры
РФС и московское «Динамо» пока не комментируют ситуацию.
М’Вила достиг договоренности о переходе в «Динамо» летом 2015 года и приступил к тренировкам в составе московского клуба. Но