РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков

М’Вила достиг договоренности о переходе в «Динамо» летом 2015 года и приступил к тренировкам в составе московского клуба. Но из-за смены руководства трансфер не состоялся и игрок вернулся в казанский «Рубин». Французский футболист подал заявление в РФС с просьбой погасить задолженность по зарплате за время пребывания в «Динамо». Позже игрок заключил с «Динамо» мировое соглашение, согласно которому московская команда обязана выплатить игроку €900 тыс., но сумма не была переведена ему полностью.