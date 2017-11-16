Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Футбол. Зарубежный
17.11
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
17.11
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17.11
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17.11
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
17.11
Жирона
Реал Сосьедад
Все события
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Россия, встречай! Определились все участники ЧМ 2018 года
Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
11Сборная России проиграла финнам в матче Кубка Карьяла
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
14:05 (мск), источник: ТАСС

РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник: РИА "Новости"

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков в качестве обеспечительной меры из-за невыполнения клубом финансовых обязательств перед полузащитником Янном М’Вила. На заседании комитета РФС по статусу игроков было принято решение заменить обеспечительную меру на альтернативную.

РФС и московское «Динамо» пока не комментируют ситуацию.

М’Вила достиг договоренности о переходе в «Динамо» летом 2015 года и приступил к тренировкам в составе московского клуба. Но из-за смены руководства трансфер не состоялся и игрок вернулся в казанский «Рубин». Французский футболист подал заявление в РФС с просьбой погасить задолженность по зарплате за время пребывания в «Динамо». Позже игрок заключил с «Динамо» мировое соглашение, согласно которому московская команда обязана выплатить игроку €900 тыс., но сумма не была переведена ему полностью.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше?
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Россия, встречай! Определились все участники ЧМ 2018 года
Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ
Анисимов оформил первый хет-трик в НХЛ
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
Новости
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь