Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Все события
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
Он вытащил Данию на ЧМ в России. Все о Кристиане Эриксене
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
01:15 (мск), источник: Известия

Ари: Попасть на чемпионат мира — моя цель

Нападающий «Локомотива» — о лидерстве своего клуба в РФПЛ, восстановлении после травмы и мечте попасть в сборную России.

Источник: Известия

Лидерство «Локомотива» в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стало, пожалуй, главной неожиданностью нынешнего сезона. Значимости этому событию придает прежде всего то, что «железнодорожники» добиваются успеха вопреки множеству негативных факторов. К примеру, в начале сезона красно-зеленые из-за травмы лишились своей главной ударной силы — бразильского форварда Ари. 31-летний нападающий получил серьезное повреждение еще в середине лета во втором туре чемпионата России в победной игре против ЦСКА (3:1). Далее последовали месяцы сложного восстановительного процесса. Сейчас бразилец уже рвется в бой, чтобы помочь «Локомотиву» укрепить лидерство в РФПЛ.

Корреспондент «Известий» пообщался с Ари и обсудил его предстоящее возвращение на поле, дальнейшие перспективы красно-зеленых в первенстве страны и возможность выступления футболиста в составе сборной России на грядущем чемпионате мира.

— Вы четыре месяца без футбола. Как проходит процесс реабилитации?

— Восстановление идет очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле. Единственное, что осложняет ситуацию, — климатические условия в Москве. Очень холодно, из-за этого поле становится мерзлым, и это, конечно, влияет. Мы не форсируем события, чтобы избежать даже малейшего риска рецидива травмы. Дальше все будет зависеть от тренерского штаба. Только он будет решать, смогу ли я играть за «Локомотив» в этом году. Я делаю все, что от меня зависит, уже занимаюсь в общей группе и психологически готовлюсь к концу месяца.

— Говорят, сейчас вы — один из самых активных игроков «Локо» на тренировках. Соскучились по игре?

— Конечно, безумно соскучился. Врачи говорят, что я опережаю график восстановления. Думаю, это происходит именно из-за того, что я очень люблю играть и мне плохо без футбола. У меня огромное желание вновь выйти на поле, и это помогает.

— Пока вы были в лазарете, состав «Локо» пополнил форвард Эдер, а на позиции нападающего себя отлично проявляет Джефферсон Фарфан. Не боитесь столь серьезной конкуренции?

— Нет, всё с точностью наоборот. Я был бы рад, если у нас появился еще один сильный форвард, который мог бы как можно быстрее закрыть все имеющиеся пробелы и помочь нам стать чемпионами.

— Есть вероятность, что после вашего возвращения тренер будет играть в двух форвардов и использовать вас в тандеме с Фарфаном или Эдером?

— Я, конечно, не так хорошо знаю Юрия Семина, но мне кажется, что это маловероятно. Потому что у команды всегда должен быть резерв, возможность для усиления игры. Если Фарфан и Эдер начнут матч в старте, а я выйду на замену во втором тайме, буду не против такого расклада. Главное, чтобы это давало результат, чтобы мы побеждали.

— Ожидали, что «Локомотив» окажется на первом месте?

— Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками. Мы вошли в хороший ритм и нужно двигаться в этом направлении. При этом важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой.

— Не обидно, что многие воспринимают «Локомотив» как неожиданного или даже случайного лидера?

— Мы прекрасно понимаем, что это не так. Если проанализировать статистику, все наши действия на футбольном поле, станет очевидно, что мы занимаем именно то место, которого заслуживаем. Тут нет никакой случайности. Лидерство «Локомотива» — закономерно.

— Через полгода закончится ваше арендное соглашение с «железнодорожниками». Уже есть понимание относительно дальнейшей карьеры?

— Сейчас для меня главное — полностью восстановится от травмы и вернуться на поле. Потом будем смотреть. Самое важное, буду ли я стабильно играть. Мне нужно вернуться на поле еще более сильным футболистом, чем раньше. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь «Локомотиву» достичь цели, а дальше будет решать клуб.

— Недавно вы сказали, что скоро получите российское гражданство. Насколько реально проявить себя за оставшиеся до чемпионата мира полгода и привлечь внимание главного тренера сборной?

— Это моя цель! Почему нет? Думаю, это вполне реально. Но пока моим приоритетом остается, повторюсь, скорейшее возвращение на поле и помощь «Локомотиву» в завоевании чемпионства.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Ари: «Попасть на чемпионат мира – 2018 — моя цель»
Запоминается последнее
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Карпин поделился мнением о прошедших матчах сборной России
Форвард сборной Испании извинился перед Луневым
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников
Спорт-Экспресс
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь