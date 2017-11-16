Ари: Попасть на чемпионат мира — моя цель

Источник: Известия

Лидерство «Локомотива» в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стало, пожалуй, главной неожиданностью нынешнего сезона. Значимости этому событию придает прежде всего то, что «железнодорожники» добиваются успеха вопреки множеству негативных факторов. К примеру, в начале сезона красно-зеленые из-за травмы лишились своей главной ударной силы — бразильского форварда Ари. 31-летний нападающий получил серьезное повреждение еще в середине лета во втором туре чемпионата России в победной игре против ЦСКА (3:1). Далее последовали месяцы сложного восстановительного процесса. Сейчас бразилец уже рвется в бой, чтобы помочь «Локомотиву» укрепить лидерство в РФПЛ.

Корреспондент «Известий» пообщался с Ари и обсудил его предстоящее возвращение на поле, дальнейшие перспективы красно-зеленых в первенстве страны и возможность выступления футболиста в составе сборной России на грядущем чемпионате мира.

— Вы четыре месяца без футбола. Как проходит процесс реабилитации?

— Восстановление идет очень хорошо. Рассчитываю, что уже к концу ноября я буду полностью готов к возвращению на поле. Единственное, что осложняет ситуацию, — климатические условия в Москве. Очень холодно, из-за этого поле становится мерзлым, и это, конечно, влияет. Мы не форсируем события, чтобы избежать даже малейшего риска рецидива травмы. Дальше все будет зависеть от тренерского штаба. Только он будет решать, смогу ли я играть за «Локомотив» в этом году. Я делаю все, что от меня зависит, уже занимаюсь в общей группе и психологически готовлюсь к концу месяца.

— Говорят, сейчас вы — один из самых активных игроков «Локо» на тренировках. Соскучились по игре?

— Конечно, безумно соскучился. Врачи говорят, что я опережаю график восстановления. Думаю, это происходит именно из-за того, что я очень люблю играть и мне плохо без футбола. У меня огромное желание вновь выйти на поле, и это помогает.

— Пока вы были в лазарете, состав «Локо» пополнил форвард Эдер, а на позиции нападающего себя отлично проявляет Джефферсон Фарфан. Не боитесь столь серьезной конкуренции?

— Нет, всё с точностью наоборот. Я был бы рад, если у нас появился еще один сильный форвард, который мог бы как можно быстрее закрыть все имеющиеся пробелы и помочь нам стать чемпионами.

— Есть вероятность, что после вашего возвращения тренер будет играть в двух форвардов и использовать вас в тандеме с Фарфаном или Эдером?

— Я, конечно, не так хорошо знаю Юрия Семина, но мне кажется, что это маловероятно. Потому что у команды всегда должен быть резерв, возможность для усиления игры. Если Фарфан и Эдер начнут матч в старте, а я выйду на замену во втором тайме, буду не против такого расклада. Главное, чтобы это давало результат, чтобы мы побеждали.

— Ожидали, что «Локомотив» окажется на первом месте?

— Мы очень хорошо начали сезон. «Локо» и до моей травмы был на первой строчке турнирной таблицы. К сожалению, мы проиграли несколько матчей не самым сильным командам. Однако затем набрали важные очки в играх с принципиальными соперниками. Мы вошли в хороший ритм и нужно двигаться в этом направлении. При этом важно оставаться спокойными, не задирать нос и не кричать, что мы чемпионы. Надо быть скромнее и заниматься своей работой.

— Не обидно, что многие воспринимают «Локомотив» как неожиданного или даже случайного лидера?

— Мы прекрасно понимаем, что это не так. Если проанализировать статистику, все наши действия на футбольном поле, станет очевидно, что мы занимаем именно то место, которого заслуживаем. Тут нет никакой случайности. Лидерство «Локомотива» — закономерно.

— Через полгода закончится ваше арендное соглашение с «железнодорожниками». Уже есть понимание относительно дальнейшей карьеры?

— Сейчас для меня главное — полностью восстановится от травмы и вернуться на поле. Потом будем смотреть. Самое важное, буду ли я стабильно играть. Мне нужно вернуться на поле еще более сильным футболистом, чем раньше. И я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы помочь «Локомотиву» достичь цели, а дальше будет решать клуб.

— Недавно вы сказали, что скоро получите российское гражданство. Насколько реально проявить себя за оставшиеся до чемпионата мира полгода и привлечь внимание главного тренера сборной?