Матч «Ростов» — «Амкар» начнется с минуты молчания в память о погибших болельщиках

Авария произошла около 03.30 мск в среду на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом, пять человек погибли. Сообщалось, что в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся в Ростов после проходившего в Краснодаре товарищеского матча между сборными Нигерии и Аргентины (4:2).