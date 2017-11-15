Матч «Ростов» — «Амкар» начнется с минуты молчания в память о погибших болельщиках
МОСКВА, 15 ноя —
МОСКВА, 15 ноя —
Авария произошла около 03.30 мск в среду на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом, пять человек погибли. Сообщалось, что в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся в Ростов после проходившего в Краснодаре товарищеского матча между сборными Нигерии и Аргентины (4:2).
Ранее в среду агентству «Р-Спорт» в ростовском клубе сообщили, что руководство «Ростова» направит в РФПЛ письмо с просьбой предварить минутой молчания предстоящий матч с «Амкаром», который состоится 19 ноября.
«Ростов» с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» с 17 баллами идет 12-м.