Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Обвиняемая в гибели «пьяного мальчика» попросила о снисхождении
Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Жители домов возле арены ЦСКА хотят перекрыть свой квартал из-за фанатов

Жители нескольких домов в районе Сокол рядом с домашней ареной московского ЦСКА хотят перекрыть свой квартал.

Источник: РИА "Новости"

Причиной является их недовольство поведением болельщиков во время матчей ЦСКА. По их словам, фанаты шумят, мусорят, проходят через дворы, загораживают проезды автомобилями и паркуются на газонах. Жители района выразили желание перекрыть шлагбаумами дворы и поставить замки на воротах.

Читайте также
Игрок «Лестера» Муса заявил, что хотел бы вернуться в ЦСКА

«После матчей такое происходит. Вечером никто уже не рискует выходить, и мы наблюдаем здесь горы мусора. Фанаты окружают весь наш двор по периметру: и снаружи, и изнутри. И, естественно, нам остаются запахи, инфекции», — сказала местная жительница Элла Лахтионова.

«У нас осталось два проезда в квартал, которые ещё патрулями не закрыты, вот здесь мы уже совместно с ГИБДД начали отрабатывать, чтобы во время следующих двух матчей они добавили эти патрули и закрыли полностью проезд для болельщиков», — цитирует главу управы района Сокол Сергея Бахрова M24.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Определился предпоследний участник чемпионата мира — 2018
СМИ: Федерация футбола Италии начала переговоры с Анчелотти
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Все ладно в Датском королевстве. Эриксен вывел сборную на ЧМ
Стали известны предварительные сроки восстановления Лунёва
Экс-руководитель «Локомотива» стал фигурантом уголовного дела
Новости
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь