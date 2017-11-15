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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» начнется с минуты молчания

Пресс-атташе футбольного клуба «Ростов» Денис Новоселов сообщил, что матч 17-го тура РФПЛ с «Амкаром» начнется с минуты молчания.

Источник: РИА "Новости"

«Клуб подготовил письмо в РФПЛ с просьбой начать матч следующего тура чемпионата России “Ростов” — “Амкар”, который пройдет 19 ноября, с минуты молчания. Думаю, что возражений со стороны лиги не будет, и матч начнется с минуты молчания», — цитирует Новоселова RT.

Ранее стало известно, что микроавтобус с футбольными болельщиками попал в ДТП в Азовском районе Ростовской области. В результате аварии погибли пять человек, среди которых двое — несовершеннолетние.

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