Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» начнется с минуты молчания

Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Клуб подготовил письмо в РФПЛ с просьбой начать матч следующего тура чемпионата России “Ростов” — “Амкар”, который пройдет 19 ноября, с минуты молчания. Думаю, что возражений со стороны лиги не будет, и матч начнется с минуты молчания», — цитирует Новоселова RT.
Ранее стало известно, что микроавтобус с футбольными болельщиками попал в ДТП в Азовском районе Ростовской области. В результате аварии погибли пять человек, среди которых двое — несовершеннолетние.