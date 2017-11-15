Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» начнется с минуты молчания

«Клуб подготовил письмо в РФПЛ с просьбой начать матч следующего тура чемпионата России “Ростов” — “Амкар”, который пройдет 19 ноября, с минуты молчания. Думаю, что возражений со стороны лиги не будет, и матч начнется с минуты молчания», — цитирует Новоселова RT.