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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монстр Мания» подал иск к «Спартаку» на 48 млн рублей

Проект «Монстр Мания» подал исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к АО «ФК «Спартак-Москва» на сумму 47 млн рублей долга и 1 млн рублей штрафа.

Источник: РИА "Новости"

Предварительное судебное заседание назначено на 15 января, сообщается в материалах арбитражного суда.

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Оператор экстремальных шоу «Монстр мания» заявляет, что на 8 июля 2017 года на территории стадиона «Открытие Арена» в Москве было запланировано проведение Кубка Монстров. В заявлении «Монстр Мании» указано, что «Спартак» за несколько недель до соревнований объявил об отказе в проведении мероприятия по формальным причинам, которые нарушали условия заключённого с ними договора аренды.

На 13 июля на стадионе было запланировано проведение концерта группировки «Ленинград», организатором которого являлась одна из компаний, входящих в группу компаний бренда «ЕВРОШОУ».

«Начиная с мая организаторы концерта начали всячески противодействовать проекту в подготовке к социально ориентированному событию, сначала не согласовывая техническое задание, а потом и вовсе подбивая руководство стадиона отказать в проведении соревнований. В итоге АО «ФК «Спартак-Москва», став инструментом в руках «ЕВРОШОУ», не захотел разбираться в ситуации, провести конструктивные переговоры и найти какое-то положительное решение», — отмечается в пресс-релизе проекта «Монстр Мания».

Спартак М
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