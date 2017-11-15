«Монстр Мания» подал иск к «Спартаку» на 48 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Предварительное судебное заседание назначено на 15 января, сообщается в материалах арбитражного суда.

Оператор экстремальных шоу «Монстр мания» заявляет, что на 8 июля 2017 года на территории стадиона «Открытие Арена» в Москве было запланировано проведение Кубка Монстров. В заявлении «Монстр Мании» указано, что «Спартак» за несколько недель до соревнований объявил об отказе в проведении мероприятия по формальным причинам, которые нарушали условия заключённого с ними договора аренды.

На 13 июля на стадионе было запланировано проведение концерта группировки «Ленинград», организатором которого являлась одна из компаний, входящих в группу компаний бренда «ЕВРОШОУ».