Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Почему грипп непобедим
Опубликован список жертв разбившегося в Хабаровском крае самолета
Умер актер Виталий Шаповалов
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Португалия1
США1
Футбол. Сборные
14.11
Англия0
Бразилия0
Футбол. Сборные
14.11
Бельгия1
Япония0
Футбол. Сборные
14.11
Германия2
Франция2
Футбол. Сборные
14.11
Австрия2
Уругвай1
Футбол. Сборные
14.11
Уэльс1
Панама1
Футбол. Сборные
14.11
Алжир3
ЦАР0
Футбол. Сборные
14.11
Венгрия1
Коста-Рика0
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
7 неловких вопросов сексологу
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
19«Химки» обыграли «Басконию» в Евролиге
11:17 (мск), источник: Р-Спорт

ФК «Ростов» соболезнует в связи с гибелью болельщиков в ДТП под Ростовом-на-Дону

МОСКВА, 15 ноя — Р-Спорт. Футбольный клуб «Ростов» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков в крупной автомобильной аварии с участием «Газели» и КамАЗа на федеральной трассе в Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью “Газель” с футбольными болельщиками, возвращавшимися с матча в Краснодаре между сборными Аргентины и Нигерии, столкнулась с КамАЗом. ДТП унесло жизни пяти человек. Еще шестеро получили ранения. Наши соболезнования родственникам и близким погибших…» — говорится в сообщении в официальном микроблоге «Ростова», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Авария произошла около 03.30 мск в среду на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. По последним данным, пять человек погибли, пять человек госпитализированы. Сообщалось, что в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча между сборными Нигерии и Аргентины (4:2).

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Смолов порадовал Санкт-Петербург
Российская молодежка проиграла канадцам в пятом матче Суперсерии
Краснодар встретил Аргентину и Нигерию шикарной организацией
СМИ: «Барселона» достигла соглашения с форвардом «Атлетико»
Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу от Европы
Американский журналист: В США есть фанаты Аршавина
Колобков: Россия выполнила все критерии WADA
Спорт-Экспресс
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь