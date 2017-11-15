ФК «Ростов» соболезнует в связи с гибелью болельщиков в ДТП под Ростовом-на-Дону

«Сегодня ночью “Газель” с футбольными болельщиками, возвращавшимися с матча в Краснодаре между сборными Аргентины и Нигерии, столкнулась с КамАЗом. ДТП унесло жизни пяти человек. Еще шестеро получили ранения. Наши соболезнования родственникам и близким погибших…» — говорится в сообщении в официальном микроблоге «Ростова», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Авария произошла около 03.30 мск в среду на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. По последним данным, пять человек погибли, пять человек госпитализированы. Сообщалось, что в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча между сборными Нигерии и Аргентины (4:2).