Гендиректор «Краснодара» возглавит рабочую группу по видеоповторам
Руководитель кубанского клуба Владимир Хашиг поделится опытом внедрения системы видеопомощи судьям на стадионе с представителями команд
Руководитель кубанского клуба Владимир Хашиг поделится опытом внедрения системы видеопомощи судьям на стадионе с представителями команд
Правление Российской футбольной
— Владимир Леонидович — опытный человек в данном вопросе, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Его клуб давно прорабатывает введение видеоповторов на своем стадионе. Хашиг хорошо знаком со всеми деталями этой системы, и его опыт поможет остальным командам в решении проблем, связанных с внедрением инновации. Окончательное решение еще не принято. Однако, вероятнее всего, именно гендиректор «Краснодара» как человек с наибольшим опытом тестирования системы возглавит рабочую группу.
В самом футбольном клубе от комментариев по этой теме пока воздерживаются. При этом генеральный директор футбольного клуба «Уфа», участник общего собрания
При этом вопрос введения видеоповторов в российском футболе пока нельзя назвать окончательно решенным. Для воплощения в жизнь принятого правлением РФПЛ решения придется приложить немало усилий. Сначала Российский футбольный союз (РФС) должен получить для РФПЛ окончательное разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответственного за изменение правил игры. Только после этого отечественные клубы сообща выберут производителя необходимого оборудования и приступят к его закупке. При этом, по словам президента РФС Виталия Мутко, видеоповторы не будут тестироваться в матчах РФПЛ как минимум до зимнего перерыва.
В мировом футболе видеоповторы уже не являются новшеством. Первым турниром, на котором они использовались, стал клубный чемпионат мира 2016 года, прошедший в Японии. В 2017-м судьи обращалась к видеоповторам на молодежном чемпионате мира в Южной Корее, а затем — на Кубке конфедераций, который прошел в четырех российских городах минувшим летом. Благодаря этой системе судьи неоднократно меняли свои решения и чаще всего — в правильную сторону. Некоторые арбитры позднее признавались, что работать с видеоповторами им гораздо проще, особенно в психологическом плане. Будут ли использованы повторы на чемпионате мира — 2018, пока неизвестно. Последнее слово остается за ИФАБ, который должен вынести свое решение в марте.