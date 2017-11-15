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00:34 (мск), источник: Известия

Гендиректор «Краснодара» возглавит рабочую группу по видеоповторам

Руководитель кубанского клуба Владимир Хашиг поделится опытом внедрения системы видеопомощи судьям на стадионе с представителями команд премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Правление Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) единогласно приняло решение о введении в матчах чемпионата страны системы видеоповторов. На реализацию революционного для отечественного футбола новшества потребуется по меньшей мере шесть месяцев. Для решения всех вопросов, связанных с внедрением и использованием системы, в РФПЛ была создана специальная рабочая группа, сообщил президент лиги Сергей Прядкин. По информации «Известий», главой этой группы будет назначен генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг. Именно кубанский клуб активнее остальных выступал за введение системы видеопомощи судьям на матчах российского первенства.

— Владимир Леонидович — опытный человек в данном вопросе, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Его клуб давно прорабатывает введение видеоповторов на своем стадионе. Хашиг хорошо знаком со всеми деталями этой системы, и его опыт поможет остальным командам в решении проблем, связанных с внедрением инновации. Окончательное решение еще не принято. Однако, вероятнее всего, именно гендиректор «Краснодара» как человек с наибольшим опытом тестирования системы возглавит рабочую группу.

В самом футбольном клубе от комментариев по этой теме пока воздерживаются. При этом генеральный директор футбольного клуба «Уфа», участник общего собрания премьер-лиги Шамиль Газизов в беседе с «Известиями» заявил, что Владимир Хашиг действительно является наиболее вероятной кандидатурой на пост руководителя группы.

При этом вопрос введения видеоповторов в российском футболе пока нельзя назвать окончательно решенным. Для воплощения в жизнь принятого правлением РФПЛ решения придется приложить немало усилий. Сначала Российский футбольный союз (РФС) должен получить для РФПЛ окончательное разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), ответственного за изменение правил игры. Только после этого отечественные клубы сообща выберут производителя необходимого оборудования и приступят к его закупке. При этом, по словам президента РФС Виталия Мутко, видеоповторы не будут тестироваться в матчах РФПЛ как минимум до зимнего перерыва.

В мировом футболе видеоповторы уже не являются новшеством. Первым турниром, на котором они использовались, стал клубный чемпионат мира 2016 года, прошедший в Японии. В 2017-м судьи обращалась к видеоповторам на молодежном чемпионате мира в Южной Корее, а затем — на Кубке конфедераций, который прошел в четырех российских городах минувшим летом. Благодаря этой системе судьи неоднократно меняли свои решения и чаще всего — в правильную сторону. Некоторые арбитры позднее признавались, что работать с видеоповторами им гораздо проще, особенно в психологическом плане. Будут ли использованы повторы на чемпионате мира — 2018, пока неизвестно. Последнее слово остается за ИФАБ, который должен вынести свое решение в марте.

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 Гендиректор «Краснодара» возглавит рабочую группу по видеоповторам
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