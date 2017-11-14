Директор «Тосно»: Губернатор обещал на клубную базу 25 млн рублей, но денег нет

«Слово “реконструкция” подразумевает вложение немалых средств. Этого сделано не было. Мы лишь уложили естественный газон. Но закладывать туда подогрев — лишние траты. Чтобы он функционировал, из частного сектора нужно провести порядка 300 метров газовой трубы. Это на словах звучит просто. Но чтобы это всё осуществить, нужно и техническое задание, и средства. У нас подогрев заложен под искусственным полем, но он не функционирует, потому что нет трубы. Или было бы у нас электричество разрешённой мощности на объекте, возможно, нам этого хватило бы для электроподогрева. У нас функционирует отопление, освещение, баня. То есть самое необходимое. Поэтому, уложив подогрев, мы бы ничего не изменили.



Губернатор Ленинградской области Дрозденко на реконструкцию базы обещал 25 млн рублей. Но пока этих денег нет. Думаю, эта сумма не входила в общую смету 250 млн. Разговор шёл о другом. Изначально мы хотели реконструировать базу силами клуба — сделать раздевалки, поле. Губернатор поинтересовался, сколько это будет стоить, ему назвали сумму — 25 млн. В ответ прозвучало: “Я эти деньги вам выделю”. Но в итоге ничего не выделили.



Поле мы сделали уже сами. Теперь нужно реконструировать раздевалку, приобрести технику для ухода за полем. Только на это нужно ещё 2 млн. Система полива тоже стоит денег. Если всё считать, как раз 25 млн набирается. Молодёжь сможет проводить там матчи Премьер-Лиги. Для этого нам нужно увеличить вместимость до 500 мест, иметь систему видеонаблюдения, оповещения», — цитирует Хоменко «Спорт день за днём».