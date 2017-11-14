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16:37 (мск), источник: Р-Спорт

Сергей Лапочкин рассудит «Краснодар» и «Спартак» в 17-м туре чемпионата России

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Петербуржец Сергей Лапочкин рассудит «Краснодар» и московский «Спартак» в 17-м туре чемпионата России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Матч состоится 18 ноября в Краснодаре. Помогать Лапочкину на линиях будут Вячеслав Семенов (Гатчина) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным судьей назначен Павел Шадыханов (Москва), инспектор матча — Геннадий Куличенков (Тула).

После 16 туров «Краснодар» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 25 очков и идет пятым.

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Судейские назначения на остальные матчи 17-го тура:

18 ноября.

«СКА-Хабаровск» — ЦСКА (Москва) — Артем Чистяков (Азов),

«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — Алексей Николаев (Москва),

19 ноября.

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — Павел Кукуян (Сочи),

«Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — Алексей Сухой (Люберцы),

«Ростов» — «Амкар» (Пермь) — Евгений Турбин (Дмитров),

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тосно» (Ленинградская область) — Алексей Еськов (Москва).

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