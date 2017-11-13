СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Суонси Сити» Фернандесу

По информации журналистов, 28-летний аргентинец находится в шорт-листе главного тренера команды Роберто Манчини. Специалист намерен укрепить центр обороны.
Также сообщается, что трансфер может обойтись петербургскому клубу примерно в €10 млн.
После 16 туров РФПЛ «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Локомотива» (Москва) на три очка.
В начале ноября полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев назвал текущий сезон РФПЛ худшим по качеству игры за 10 лет. По мнению игрока, «в футбол можно играть только с санкт-петербургским «Зенитом», «Краснодаром» и московским «Спартаком».