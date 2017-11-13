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19:12 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Суонси Сити» Фернандесу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется аргентинским защитником «Суонси Сити» Федерико Фернандесом. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Источник: AP 2017

По информации журналистов, 28-летний аргентинец находится в шорт-листе главного тренера команды Роберто Манчини. Специалист намерен укрепить центр обороны.

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Также сообщается, что трансфер может обойтись петербургскому клубу примерно в €10 млн.

После 16 туров РФПЛ «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Локомотива» (Москва) на три очка.

В начале ноября полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев назвал текущий сезон РФПЛ худшим по качеству игры за 10 лет. По мнению игрока, «в футбол можно играть только с санкт-петербургским «Зенитом», «Краснодаром» и московским «Спартаком».

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