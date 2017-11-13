СМИ сообщили об интересе «Зенита» к защитнику «Суонси Сити» Фернандесу

Источник: AP 2017

По информации журналистов, 28-летний аргентинец находится в шорт-листе главного тренера команды Роберто Манчини. Специалист намерен укрепить центр обороны.

Читайте также Манчини стал обладателем награды Golden Foot

Также сообщается, что трансфер может обойтись петербургскому клубу примерно в €10 млн.

После 16 туров РФПЛ «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Локомотива» (Москва) на три очка.