Стоимость реконструкции стадиона ФК «Локомотив» составит около 1,5 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Ранее Геркус на своих страницах в соцсетях сообщил, что у «РЖД-Арены» появятся крытые фасады и закрывающаяся крыша.

«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте. Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции», — сказал Геркус.

«Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект. Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда — это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит», — добавил он.

«Хочется завершить реконструкцию в 2020 году»

По словам президента клуба, команда во время реконструкции не планирует переезжать на другой стадион. «Главное, что у нас будет понимание сроков, сметы, внешнего вида и способа реализации — сколько нужно этапов, потому что мы не хотим прерывать игры чемпионата и хотим строить в зимние и летние паузы: думаю, двух пауз должно хватить. Клуб не будет уходить со стадиона, возможно, будем просить, чтобы в календаре ставили побольше выездных матчей в какой- то период», — отметил глава «Локомотива».

Он сообщил, что на разработку проекта будет потрачено несколько миллионов рублей из бюджета следующего года. «До конца 2018 года у нас будет проект, тогда мы будем понимать стоимость, сроки и способы реконструкции, чтобы что-то сделать, надо сформировать проект, пройти экспертизу. Деньги на проектные работы будут выделены из бюджета следующего года. Это миллионы рублей — 10, 20, 30, 40 миллионов, многое зависит от стадий», — подчеркнул Геркус.

«В зависимости от того, как мы соберемся, начнем работы: мы хотим начать в 2019 году и закончить в 2020-м, — продолжил собеседник ТАСС. — Хотели бы, чтобы это несильно ударило по бюджету, но, чтобы что-то делать с акционерами, нужно им показать проект, планы. Расходы на проектные работы не скажутся на трансферах в следующем году, это отдельная тема. В декабре будет ясность по всему бюджету и затратах в его рамках».