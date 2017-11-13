Самба Соу залечил травму мениска и вернулся в общую группу «Динамо»

Появление пропустившего больше месяца Соу в стартовом составе «Динамо» в ближайшем матче РФПЛ с «Ахматом» (18 ноября) маловероятно. Возможно, как в случае с другими футболистами без игровой практики, он получит некоторое количество игрового времени в матче дубля. В любом случае возвращение Самбы в основной состав произойдёт уже в скором времени.