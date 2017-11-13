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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Самба Соу залечил травму мениска и вернулся в общую группу «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Самба Соу залечил травму мениска.

Источник: РИА "Новости"

Сенегалец приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, его возвращение получилось достаточно быстрым — он пропустил порядка шести недель, отмечает Fcdin.

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Появление пропустившего больше месяца Соу в стартовом составе «Динамо» в ближайшем матче РФПЛ с «Ахматом» (18 ноября) маловероятно. Возможно, как в случае с другими футболистами без игровой практики, он получит некоторое количество игрового времени в матче дубля. В любом случае возвращение Самбы в основной состав произойдёт уже в скором времени.

Соу получил повреждение в начале матча 12-го утра РФПЛ с «Локомотивом» (0:3). У полузащитника был диагностирован разрыв внутреннего мениска, он был прооперирован в римской клинике.

Динамо М
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