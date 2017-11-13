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15:48 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Лестера» Муса заявил, что хотел бы вернуться в ЦСКА

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Нигерийский нападающий английского «Лестера» Ахмед Муса хотел бы вернуться в российский ЦСКА. Об этом 25-летний футболист рассказал журналистам.

Источник: AP 2017

Летом в СМИ была информация, что Мусой интересуется московский «Спартак».

«Я читал о переходе в “Спартак”, но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в “Спартаке”. Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось», — сказал Муса.

Муса с 2012 по 2016 год выступал за ЦСКА, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года она перешел в «Лестер», сумма трансфера составила €19,5 млн. Мусе не удалось закрепиться в основном составе английского клуба.

«ЦСКА всегда останется в моем сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня — покинуть ЦСКА», — отметил форвард. На вопрос, были ли предложения вернуться в ЦСКА, Муса ответил: «Может быть, мне бы хотелось вернуться в ЦСКА».

Во вторник в Краснодаре сборная Нигерии проведет товарищеский матч с командой Аргентины.

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