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15:12 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» победил «Амкар» в товарищеском матче

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» нанес поражение пермскому «Амкару» в товарищеском матче.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Артем Фидлер и Грегор Балажиц, у гостей отличился Браун Форбс.

«Урал», в активе которого 24 очка, после 16 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, «Амкар» (17) идет 12-м.

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