История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
«Урал» победил «Амкар» в товарищеском матче
МОСКВА, 12 ноя —
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МОСКВА, 12 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Артем Фидлер и Грегор Балажиц, у гостей отличился Браун Форбс.
«Урал», в активе которого 24 очка, после 16 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице, «Амкар» (17) идет 12-м.