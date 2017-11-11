«Арсенал» в Туле обыграл минское «Динамо»

«Арсенал» сумел быстро открыть счёт — уже на 1-й минуте отличился Лука Джорджевич. На 19-й минуте хозяева забили второй мяч — Джорджевич оформил дубль. Практически сразу же гости один мяч отыграли — на 20-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Хлёбас. На 90-й минуте окончательный результат установил Асланбек Сикоев.