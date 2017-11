10 лет первому российскому чемпионству «Зенита». Как это было

— Он постоянно нам твердил: «В этом году вы реально можете что-то выиграть. У вас за плечами не так много титулов, у большинство вообще их нет, так что пользуйтесь моментом. Творите историю «Зенита», — рассказывает Погребняк. — Дик постоянно нас мотивировал. Мне он говорил: «Pavl, make the pitch longer» (делай поле длинней). Из-за этого меня так ребята в команде потом называли. А Радимову всегда кричал: «Stay on the middle» (оставайся в середине). Когда что-то получалось хорошо, хвалил и говорил «good try» (хорошая попытка). Эти фразы мы повторяли каждый год и смеялись.