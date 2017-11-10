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20:10 (мск), источник: ТАСС

Ари заявил, что хотел бы подписать полноценный контракт с «Локомотивом»

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский нападающий Ари после завершения срока аренды хотел бы подписать полноценный контракт с московским «Локомотивом». Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Бразилец перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара» в феврале этого года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

«После того, как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в “Локомотиве”. Этот клуб мне очень много дал, и я бы хотел остаться здесь еще на несколько лет, а, возможно, и завершить карьеру», — сказал нападающий.

31-летний Ари в августе в матче чемпионата России с ЦСКА (3:1) получил тяжелую травму, выбыв на длительный срок. Игрок рассказал, что ближайшие матчи «Локомотива» — против «Анжи» в национальном первенстве (19 ноября, Каспийск) и против датского «Копенгагена» в Лиге Европы (23 ноября, Москва) — он пропустит. «С “Копенгагеном” я не сыграю, но буду поддерживать клуб всем сердцем. Я практически полностью готов, но, поговорив с врачами, мы решили не рисковать», — отметил он.

«Локомотив» после 16 туров лидирует в чемпионате России, на три очка опережая ближайшего преследователя — санкт-петербургский «Зенит». «Залог успеха “Локомотива” — в единстве. Мы все одна большая семья, вот и все», — сказал бразилец.

Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». За российские клубы в различных турнирах форвард провел 239 матчей и забил 70 голов.

Локомотив М
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