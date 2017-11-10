Неуязвимый Вернблум. Особое мнение Игоря Рабинера

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ДВОЕМЫСЛИЕ

Когда-то писатель Джордж Оруэлл в романе «1984» ввел в обиход термин «двоемыслие». Означает он способность придерживаться двух противоположных убеждений одновременно и, согласно автору, «непрерывную цепь побед над собственной памятью». На двоемыслии основаны лозунги из антиутопии: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила».

История с разбором в футбольных коридорах хулиганства Понтуса Вернблума в матче «Локомотив» — ЦСКА — не просто верх лицемерия, а ярчайший индикатор даже не двое-, а троемыслия наших футбольных властей. Причем ладно бы речь о разных организациях — все цитаты, которые я приведу ниже, принадлежат разным ветвям одного и того же дерева под названием РФС. Уж вроде здание-то одно — Дом футбола. Так хотя бы созвонитесь и договоритесь, чтобы не путаться в показаниях!

БУДОГОССКИЙ

Сначала наш главный судья над судьями Андрей Будогосский объявляет, что удар Вернблума локтем в лицо Алексею Миранчуку — «сто пудов желтая карточка». Вот прямо так — «сто пудов»! То есть даже обсуждению тема, по Будогосскому, не подлежит. И тут пару дней спустя выясняется, что контрольно-квалификационная комиссия (ККК) — организация, определяющая оценки судей и влияющая тем самым на их гонорары и дальнейшие назначения и отстранения — влепила арбитру матча Сергею Карасеву оценку ниже «восьмерки», что аналогично либо «двойке», либо даже «колу» по пятибалльной системе. За две ошибки, одна из которых — то самое неудаление Вернблума за фол на Миранчуке. И теперь, видимо, как минимум до конца ноября его посадят на «скамейку запасных».

Скорее поверю в то, что сверхжесткость оценки, выписанной Карасеву, связана не «с полным соответствием с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют и в России», как выразился во вчерашнем интервью «СЭ» Будогосский (при этом даже саму оценку не назвав и тем более ее не мотивировав), а с давними контрами между главой департамента судейства и инспектирования РФС и единственным российским арбитром, у которого есть шанс обслуживать ЧМ-2018.

Это, может, у Будогосского двоемыслие, а я, не стремясь к «непрерывной цепи побед над собственной памятью», вспоминаю, что в межсезонье без видимых причин Будогосский попытался понизить Карасева в статусе и не отказать ему в праве судить матчи РФПЛ — что стало бы самострелом по части возможности для российского рефери судить матчи чемпионата мира. Потом тема сошла на нет, Карасев начал сезон в привычном ранге. Но теперь, кажется, все идет к тому, с чего начиналось. При том что в оценках ни тренерского штаба, ни руководства «Локомотива» я ни разу не слышал требований безжалостно покарать арбитра, не увидевшего удаления. В конце концов, ни одного его решение не исказило исход сложнейшего для судейства матча, а то, что он не разглядел проделок опытнейшего провокатора Вернблума — так это вопрос к людям, которые накануне сезона не дали добро на эксперимент с ВАР в России. Уж видеоглаз-то в моменте с Миранчуком точно вынес бы верный вердикт.

Кто-то наивный скажет, что Будогосский не входит в ККК, а стало быть, не может влиять на ее решения. Ограничусь на этот счет снисходительной улыбкой. Из всей комиссии только об Александре Егорове знающие люди говорят как о человеке, абсолютно неподконтрольном Будогосскому. Может, наговаривают, конечно. И есть хотя бы кто-то второй… Но вряд ли это, допустим, Максим Лаюшкин, в свое время досрочно закончивший судейскую карьеру при президенте РФС Николае Толстых и реабилитированный нынешним судейским боссом — а значит, и обязанный ему по полной программе.

КДК

Наконец, контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) — опять-таки структура РФС — вообще не стал рассматривать вопрос об ужесточении наказания Вернблуму. «Этот эпизод мы даже не рассматривали, — заявил председатель КДК Артур Григорьянц. — Судья дал ему свою оценку и показал желтую карточку». При этом в пункте 3 имелось важное замечание о том, что такое решение принято в связи с тем, что Карасев ВИДЕЛ эпизод и расценил его как повод для предупреждения. Дескать, если бы не видел, — другое дело, КДК вправе был бы задним числом влепить Вернблуму дополнительную дисквалификацию.

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При этом все, кто видел матч и повтор ситуации, в том числе и расположение арбитра, не сомневаются в том, что Карасев как раз-таки не видел момента удара. Как не видел и эпизода в добавленное время, когда, возможно, все тот же Вернблум ударил правой рукой уже Игоря Денисова. Тут, в отличие от эпизода с Миранчуком, где все видно во всех деталях, качественного повтора не было, и КДК, по словам Будогосского, счел нужным обратиться в департамент судейства с просьбой дать оценку моменту. Но он не ответил, потому что якобы… не получена позиция судей!

А почему не получена-то — очень сложно? Может, просто не спрашивали? Карасев ведь даже в прессе кратко высказался, не став вдаваться в эпизоды, но в целом более чем критически оценив свою работу на этой игре. То есть никуда он не исчезал и готов давать честные оценки. Если уж в общем доступе, то в узком профессиональном кругу — уж точно.

Мои источники свидетельствуют, что:

1) эпизода с Миранчуком Карасев не видел, а отреагировал на отмашку флагом ассистента Антона Аверьянова, который счел, что фол Вернблума тянет на желтую;.

2) КДК даже не счел нужным поинтересоваться у судейской бригады подробностями этого эпизода, а главное — видел ли рефери его сам или ориентировался на мнение коллег по бригаде. А это говорит о том, что отказ от усиления наказания Вернблума со ссылкой на то, что Карасев уже оценил ситуацию желтой карточкой, — чистой воды формалистика, и ведомство Григорьянца даже не пыталось ни в чем разобраться, а отстранилось от лишней головной боли изначально;.

3) При этом КДК попросил судей написать оценку момента с Денисовым, которого в деталях не разглядел вообще никто, в том числе и телекамера. Арбитр, насколько мне известно, написал — а в результате мы читаем слова Будогосского, что позиция судей не получена! Бумага затерялась в коридорах Дома футбола, что ли?

Итак, одной эрфээсовской рукой фол неуязвимого (всего одно удаление в России при его манере игры) Вернблума на Миранчуке квалифицируется как «сто пудов желтая», другой автору желтой Карасеву за неудаление шведа ставится «кол», третьей ошибочно неудаленному Вернблуму отказываются ужесточить наказание…