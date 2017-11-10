Гинер доволен работой Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

В нынешнем сезоне ЦСКА после 16 туров занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков и отставая от лидера на семь баллов. В Лиге чемпионов армейцы набрали шесть очков в четырех турах и занимают третью позицию в группе. При этом нынешняя Лига чемпионов — самая успешная для ЦСКА за шесть лет. В предыдущий раз не менее шести очков клуб набирал на групповом этапе данного турнира в сезоне-2011/12.