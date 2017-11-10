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11:13 (мск), источник: ТАСС

Гинер доволен работой Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер положительно оценивает работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера команды. Об этом Гинер рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

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«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко», — сказал Гинер.

В нынешнем сезоне ЦСКА после 16 туров занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 26 очков и отставая от лидера на семь баллов. В Лиге чемпионов армейцы набрали шесть очков в четырех турах и занимают третью позицию в группе. При этом нынешняя Лига чемпионов — самая успешная для ЦСКА за шесть лет. В предыдущий раз не менее шести очков клуб набирал на групповом этапе данного турнира в сезоне-2011/12.

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