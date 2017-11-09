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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на том месте, которое заслужил

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, подводя итоги выступления команды в этом сезоне, подчеркнул, что ни один из соперников премьер-лиги не смог удивить его своим выступлением.

Источник: РИА "Новости"

При этом специалист отметил, что в чемпионате России армейцы занимают именно то место, которое заслужили.

— По итогам первых 16-ти туров можно отметить, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущими годами турнирная таблица серьезно уплотнилась, — приводит официальный сайт РФПЛ слова Гончаренко. — Разрыв между клубами, занимающими третье-четвертое места и командой, которая, условно говоря, идет двенадцатой, не такой большой. Сейчас, в какой город бы ни отправлялись лидеры, они не могут гарантированно знать, что заберут там три очка.

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Воспринимать это можно по-разному: кто-то скажет, что уровень первенства упал, другие — что он вырос или усреднился. Я не сторонник того, чтобы давать подобные оценки, поэтому для себя просто сделал вывод, что в премьер-лиге все научились играть на результат. Не могу сказать, что какая-то из команд удивила меня своим выступлением, со знаком «плюс» или со знаком «минус».

Недобор очков ЦСКА? Футбол справедлив, мы находимся на том месте, которое заслужили. Был промежуток, когда мы недостаточно качественно действовали в атаке. На вторую часть чемпионата перед нами стоит задача улучшить этот компонент, что, несомненно, повысит возможность набора очков.

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