Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на том месте, которое заслужил

Источник: РИА "Новости"

При этом специалист отметил, что в чемпионате России армейцы занимают именно то место, которое заслужили.

— По итогам первых 16-ти туров можно отметить, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущими годами турнирная таблица серьезно уплотнилась, — приводит официальный сайт РФПЛ слова Гончаренко. — Разрыв между клубами, занимающими третье-четвертое места и командой, которая, условно говоря, идет двенадцатой, не такой большой. Сейчас, в какой город бы ни отправлялись лидеры, они не могут гарантированно знать, что заберут там три очка.

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Воспринимать это можно по-разному: кто-то скажет, что уровень первенства упал, другие — что он вырос или усреднился. Я не сторонник того, чтобы давать подобные оценки, поэтому для себя просто сделал вывод, что в премьер-лиге все научились играть на результат. Не могу сказать, что какая-то из команд удивила меня своим выступлением, со знаком «плюс» или со знаком «минус».