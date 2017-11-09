Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на том месте, которое заслужил
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, подводя итоги выступления команды в этом сезоне, подчеркнул, что ни один из соперников
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, подводя итоги выступления команды в этом сезоне, подчеркнул, что ни один из соперников
При этом специалист отметил, что в чемпионате России армейцы занимают именно то место, которое заслужили.
— По итогам первых 16-ти туров можно отметить, что в нынешнем сезоне по сравнению с предыдущими годами турнирная таблица серьезно уплотнилась, — приводит официальный сайт РФПЛ слова Гончаренко. — Разрыв между клубами, занимающими
Воспринимать это можно по-разному:
Недобор очков ЦСКА? Футбол справедлив, мы находимся на том месте, которое заслужили. Был промежуток, когда мы недостаточно качественно действовали в атаке. На вторую часть чемпионата перед нами стоит задача улучшить этот компонент, что, несомненно, повысит возможность набора очков.