КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 130 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с «Локо»
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Заседание КДК РФС прошло в четверг в Доме футбола в Москве. Матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА прошел в воскресенье, 5 ноября, на стадионе в Черкизово и завершился со счетом 2:2.
«Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, кроме этого болельщики ЦСКА использовали около 20 единиц пиротехники и (Виктор) Ганчаренко покидал техническую зону. “Локомотив” оштрафован на 70 тысяч рублей за скандирование. ЦСКА за использование пиротехники штраф — 100 тысяч, за скандирование — 30 тысяч, и Ганчаренко оштрафован на 30 тысяч. Это у него четвертый случай выхода за пределы технической зоны. Предупрежден, что в случае еще одного такого случая, будут применены более строгие санкции», — сказал Григорьянц журналистам.
«По матчу “Рубин” — “Зенит”: Роберто Манчини и Курбан Бердыев покидали пределы технической зоны. Бердыев оштрафован на 20 тысяч, Манчини — на 30 тысяч рублей. По матчу “Ахмат” — “Ростов”: Леонид Кучук покидал пределы технической зоны, четвертый раз в сезоне, на 30 тысяч оштрафован и предупрежден, что далее будут более серьезные санкции. Болельщики “Ахмата” скандировали нецензурные слова в адрес судьи — 20 тысяч рублей штрафа», — добавил глава КДК РФС.