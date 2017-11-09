КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 130 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче с «Локо»

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Заседание КДК РФС прошло в четверг в Доме футбола в Москве. Матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА прошел в воскресенье, 5 ноября, на стадионе в Черкизово и завершился со счетом 2:2.

«Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, кроме этого болельщики ЦСКА использовали около 20 единиц пиротехники и (Виктор) Ганчаренко покидал техническую зону. “Локомотив” оштрафован на 70 тысяч рублей за скандирование. ЦСКА за использование пиротехники штраф — 100 тысяч, за скандирование — 30 тысяч, и Ганчаренко оштрафован на 30 тысяч. Это у него четвертый случай выхода за пределы технической зоны. Предупрежден, что в случае еще одного такого случая, будут применены более строгие санкции», — сказал Григорьянц журналистам.