«Локомотив» подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА

«Мы получили заявление от “Локомотива” о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу — это не эпизод с ударом Вернблума. “Локомотив” прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.