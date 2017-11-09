Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Гонконг0
Бахрейн0
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Беларусь
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа1
Мьянма2
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур0
Ливан1
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:15
Румыния
Турция
Футбол. Сборные
21:30
Иран
Панама
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Нидерланды
Все события
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Сотникова, фигурировавшая в списке Макларена, оправдана
«Зенит-Арену» обокрали на 50 миллионов
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» подал заявление в КДК о рассмотрении эпизода в матче с ЦСКА

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2) «железнодорожники» подали заявление в КДК о рассмотрении одного из эпизодов встречи.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Мы получили заявление от “Локомотива” о рассмотрение одного эпизода. Сразу скажу — это не эпизод с ударом Вернблума. “Локомотив” прислал заявление, сейчас мы проводим проверку. Если КДК сочтём необходимым, то возбудим дело и рассмотрим его на очередном заседании комитета», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

По информации «Чемпионата», это эпизод, произошедший между «железнодорожниками» и ЦСКА с участием полузащитника «армейцев» Понтуса Вернблума. На 92-й минуте встречи шведский игрок нарушил правила на Игоре Денисове, однако главный арбитр встречи Сергей Карасёв не заметил этот момент.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Битва фитоняшек. Какая фигура вам нравится больше?
Нападающий «Зенита» признался, что его кумиром был игрок «Спартака»
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла
Министр спорта России оценил вероятность бойкота Олимпиады-2018
Сотникова, фигурировавшая в списке Макларена, оправдана
«Зенит-Арену» обокрали на 50 миллионов
Месси вновь пропустил тренировку сборной Аргентины
Ждем Квята в «Уильямсе». У пилота хороший шанс остаться в «Ф-1»
Дзагоев раскритиковал чемпионат России за антифутбол
Новости
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь