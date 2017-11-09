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16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи

«Ахмат» был оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи Владимира Сельдякова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании КДК по тогам матча 16-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов» (1:0) рассказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц.

«По матчу “Ахмат” — “Ростов”, болельщики “Ахмата” скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Ахмат
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