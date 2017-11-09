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«Ахмат» оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи
«Ахмат» был оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи Владимира Сельдякова.
«Ахмат» был оштрафован за скандирование болельщиками оскорблений в адрес судьи Владимира Сельдякова.
Об этом на заседании КДК по тогам матча 16-го тура российской
«По матчу “Ахмат” — “Ростов”, болельщики “Ахмата” скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за это мы оштрафовали клуб на 20 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.