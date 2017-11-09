Дзагоев раскритиковал чемпионат России за антифутбол

«На моей памяти это худший чемпионат, который у нас проводился, за последние десять лет. Сейчас в футбол можно играть только с “Зенитом”, “Краснодаром” и “Спартаком”. С остальными ты только борешься. Ты пытаешься играть в футбол, но тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают», — заявил Дзагоев.