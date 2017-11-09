«Зенит-Арену» обокрали на 50 миллионов

Источник: Газета.Ру

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, пребывающий в данный момент под стражей, признал свою вину в хищении 50,4 млн рублей в ходе строительства домашнего стадиона «Зенита» — «Санкт-Петербург».

Согласно заявлению объединенной пресс-службы судов Северной столицы, 11 октября 2017 года бывший чиновник предложил заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве и спустя пять дней признался в содеянном.

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«Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал», — гласит сообщение.

Напомним, Оганесян подозревался в хищении миллионов при заключении договора генподрядчика стадиона — ЗАО «Трансстрой» — с компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) на поставку электронного табло для арены «Зенита».

Позже с компанией «Трансстрой» был расторгнут контракт из-за систематических срывов графика строительства, несоблюдения правил безопасности и невнимания к замечаниям заказчика. В ответ.

компания составила список выполненных, но неоплаченных работ на сумму около 1 млрд руб и на своем официальном сайте предъявила администрации Петербурга обвинения в том, что она «делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта».

и уклоняется от принятия работ. Это послужило толчком к началу соответствующего расследования, нити которого привели к Оганесяну, руководившему строительством стадиона «Санкт-Петербург» с 2013 по 2015 год.

Следствие выяснило, что в 2014 году фирма ТДМ получила аванс на сумму более 50 млн руб за монтаж светодиодного видеотабло, однако вскоре работы были перепоручены другим компаниям, которые забрали деньги, не выполнив своих обязательств.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что Оганесян вывел средства через множество фирм-однодневок, а ТДМ стала его основным сообщником в реализации этого плана.

Следственный комитет заявил, что экс-чиновник «заведомо знал об отсутствии у ТДМ намерения расходовать полученный аванс на поставку табло для стадиона». По информации СМИ, за продвижение интересов этой компании он должен был получить около 15% от 2 млрд рублей, заработанных фирмой по контракту.

В итоге Оганесяну было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, и теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Впрочем, экс-чиновник пребывает под стражей уже около года — с тех пор, как 18 ноября 2016 года его арестовали в московской квартире и этапировали в Санкт-Петербург для работы со следствием.

Вчера, 8 ноября, в городской суд Санкт-Петербурга было подано ходатайство с просьбой продлить срок содержания Оганесяна под стражей до 9 февраля 2018 года. Экс-вице-губернатору еще есть, чем поделиться со следствием: помимо обвинений в мошенничестве, чиновника подозревают в получении взятки на сумму 20 млн руб от генерального директора компании «СтройЭлектроМонтаж» Василия Сливкина.

По информации управления Следственного комитета по Петербургу, перевод средств был осуществлен в 2015 году при помощи двух посредников.

Взамен на денежную благодарность Оганесян должен был гарантировать фирме Сливкина подписание договора по обеспечению художественной подсветки и наружного освещения стадиона «Санкт-Петербург».

Сливкин, как и его возможный сообщник, в данный момент находится под арестом. Впервые он попал в СИЗО в мае 2016 года по обвинению в хищении 74 млн рублей во время исполнении контракта на организацию подсветки для арены «Зенита» и 289 млн рублей — при поставках электрооборудования. Во второй раз его задержали в мае 2017-го в связи с подозрениями в даче взятки Оганесяну.

Как сообщает издание «Петербургский дневник», на заседании суда Сливкин отринул все обвинения и заявил, что дело против него было сфабриковано по той причине, что в ходе предыдущего расследования он отказался давать показания против «некоторых должностных лиц». Таким образом, точка в судебных разбирательствах вокруг футбольного долгостроя еще не поставлена.

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Стадион «Санкт-Петербург» официально вступил в эксплуатацию 22 апреля 2017 года, когда на арене состоялся матч 24 тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». При этом строительство стадиона началось аж в 2007 году,

и изначально его бюджет составлял 6,7 млрд руб, однако после подачи заявки на проведение в России чемпионата мира — 2018 было принято решение усложнить проект.

Сейчас стоимость возведения арены официально оценивается в 43 млрд рублей. При этом вскоре она может существенно увеличиться.