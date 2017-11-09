«Зенит-Арену» обокрали на 50 миллионов
Бывший
Бывший
Бывший
Согласно заявлению объединенной
«Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Шестнадцатого октября 2017 года фигурант вину признал», — гласит сообщение.
Напомним, Оганесян подозревался в хищении миллионов при заключении договора генподрядчика стадиона — ЗАО «Трансстрой» — с компанией «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) на поставку электронного табло для арены «Зенита».
Позже с компанией «Трансстрой» был расторгнут контракт
компания составила список выполненных, но неоплаченных работ на сумму около 1 млрд руб и на своем официальном сайте предъявила администрации Петербурга обвинения в том, что она «делает все, чтобы сорвать сроки завершения проекта».
и уклоняется от принятия работ. Это послужило толчком к началу соответствующего расследования, нити которого привели к Оганесяну, руководившему строительством стадиона «Санкт-Петербург» с 2013 по 2015 год.
Следствие выяснило, что в 2014 году фирма ТДМ получила аванс на сумму более 50 млн руб за монтаж светодиодного видеотабло, однако вскоре работы были перепоручены другим компаниям, которые забрали деньги, не выполнив своих обязательств.
Правоохранительные органы пришли к выводу, что Оганесян вывел средства через множество
Следственный комитет заявил, что
В итоге Оганесяну было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество, и теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Впрочем,
Вчера, 8 ноября, в городской суд
По информации управления Следственного комитета по Петербургу, перевод средств был осуществлен в 2015 году при помощи двух посредников.
Взамен на денежную благодарность Оганесян должен был гарантировать фирме Сливкина подписание договора по обеспечению художественной подсветки и наружного освещения стадиона «Санкт-Петербург».
Сливкин, как и его возможный сообщник, в данный момент находится под арестом. Впервые он попал в СИЗО в мае 2016 года по обвинению в хищении 74 млн рублей во время исполнении контракта на организацию подсветки для арены «Зенита» и 289 млн рублей — при поставках электрооборудования. Во второй раз его задержали в мае 2017-го в связи с подозрениями в даче взятки Оганесяну.
Как сообщает издание «Петербургский дневник», на заседании суда Сливкин отринул все обвинения и заявил, что дело против него было сфабриковано по той причине, что в ходе предыдущего расследования он отказался давать показания против «некоторых должностных лиц». Таким образом, точка в судебных разбирательствах вокруг футбольного долгостроя еще не поставлена.
Стадион «Санкт-Петербург» официально вступил в эксплуатацию 22 апреля 2017 года, когда на арене состоялся матч 24 тура чемпионата России «Зенит» — «Урал». При этом строительство стадиона началось аж в 2007 году,
и изначально его бюджет составлял 6,7 млрд руб, однако после подачи заявки на проведение в России чемпионата мира — 2018 было принято решение усложнить проект.
Сейчас стоимость возведения арены официально оценивается в 43 млрд рублей. При этом вскоре она может существенно увеличиться.
Уже известно о том, что на стадионе планируют перенести медиацентр, который мешает выкату передвижного поля, что потребует порядка 400 млн руб. Также в октябре на портале госзакупок появилась информация о том, что власти потратили еще 113,5 млн руб на «строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова».