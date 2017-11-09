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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини стал обладателем награды Golden Foot

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на церемонии в Монако, которая прошла 7 ноября, был удостоен награды Golden Foot как легенда мирового футбола.

Помимо Манчини, в этой же области был награждён знаменитый голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан.

Напомним, среди действующих футболистов награда Golden Foot в этом году была вручена вратарю «Порту» Икеру Касильясу. Основной приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.

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