Манчини стал обладателем награды Golden Foot

Roberto Mancini and Oliver Kahn receive Golden Foot legend awards.#mcfc #mancini #kahn pic.twitter.com/cPDu3rl2mJ— Sportdec (@SportdecApp) 8 ноября 2017 г.
Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на церемонии в Монако, которая прошла 7 ноября, был удостоен награды Golden Foot как легенда мирового футбола.
Помимо Манчини, в этой же области был награждён знаменитый голкипер «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан.
Напомним, среди действующих футболистов награда Golden Foot в этом году была вручена вратарю «Порту» Икеру Касильясу. Основной приз вручается футболистам старше 28 лет за успешную карьеру.