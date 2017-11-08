В «Локомотив» всё спокойно

Источник: Советский спорт

Российский футбольный чемпионат ушел на паузу, вызванную матчами сборных. Но слишком мирной футбольная жизнь не получилась. Коллеги из агентства «Р-Спорт» в среду днем опубликовали информацию о том, что на ближайшем совете директоров футбольного «Локомотива» (он назначен на четверг) председатель совета директоров Анатолий Мещеряков инициирует отставку президента клуба Ильи Геркуса.

Ссылок на прямую речь действующих лиц не приводилось. Со ссылкой же на некие неназываемые источники сообщалось следующее: «Клубом был превышен бюджет, выделенный на летние трансферы. Геркус следовал пожеланиям главного тренера по усилению состава и замене травмированных Ари и Чорлуки при молчаливом согласии совета директоров».

Илья Геркус в течение всего дня был недоступен для комментариев. Председатель Совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал по просьбе «Советского спорта» эту информацию:

— Я не просто категорически опровергаю эту информацию. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Если кто-то знает лучше меня, что именно я завтра планирую делать, пусть расскажет мне.

— То есть вопрос об отставке снят с повестки? Или он туда и не выносился?

— Эта тема не стоит и не стояла в повестке дня. Но вы же понимаете, что такое совет директоров, что такое акционерное общество. Теоретически все могут задать любой вопрос и все могут обсуждать любые темы…

— Но кому, в таком случае, выгодно поднимать эту тему?

— Кому-то просто не нравится, наверное, что наша команда идет на первом месте чемпионата. Год назад шли восьмыми или девятыми — все было нормально.

Опрошенные нами эксперты отзываются о нем как о человеке ярком и креативный, но довольно часто менявшем места работы. После работы в качестве директора по развитию ФК «Зенит» он работал в «Лиге-ТВ». Правда, недолго. Вопросов после его неожиданного ухода было множество. Но с журналистами отношения выстраивать умел. Поэтому слишком уж много критики в прессе о нем не встретишь (в отличие от анонимных телеграм-каналов, где его изображают чуть ли не Остапом Бендером).

После того, как Илья Геркус в августе 2016 года сменил на посту президента «Локомотива» Ольгу Смородскую, многим даже показалось, что шумихи вокруг клуба поубавилось. Не меняли картины даже появлявшиеся слухи о том, что назначение Геркуса президентом «Локо» пролоббировали влиятельные персоны не из мира футбола, вообще не имевшие к клубу прямого отношения. Замысел лоббистов был прост: через Геркуса в клубе должны были якобы оказаться Курбан Бердыев и его друзья, а Константин Сарсания своими профессиональными агентскими сетями должен был опутать не только «Зенит», но и «Локо». При этом Геркус очень скоро показал себя самостоятельной фигурой, по-своему решившей многочисленные кадровые вопросы и при этом ни с кем вроде бы не вступивший в конфликты.