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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Ответственного за контракт нарцисса Манчини в «Зените» нужно осудить

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об уровне главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и его способности погасить возможный конфликт в команде.

Источник: РИА "Новости"

«По-моему, конфликт между аргентинской диаспорой и российскими игроками в «Зените» есть давно. Наверное, конфликтом это называть слишком громко, но взаимное недопонимание, безусловно, существует. Конфликт — это когда ситуация выходит наружу и становится неуправляемой. В «Зените» ситуация сложная, но неуправляемой я бы её не назвал.

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Манчини в прежних командах много раз не справлялся с такими ситуациями, о чём мы впоследствии узнавали из разнообразных рассказов и воспоминаний. Не знаю, как будет в «Зените», но это явно не его конёк. Нарциссы вообще редко интересуются тем, что происходит вокруг них. Манчини не в клиническом смысле нарцисс, но относительно многих других специалистов — да.

Не знаю, пойдёт ли на пользу «Зениту» пауза на игры сборных. С другим тренером точно пошла бы, а с Манчини — не знаю. Контракт Роберто — это, конечно, вещь дорогая и ценная, и он столько времени хранился, пока не вступил в силу. Может быть, это уже антиквариат, охраняемый законом и Министерством культуры. Но я считаю, что контракт Манчини — это не та ценность, за которую надо держаться. А человека, который это придумал, нужно осудить, и в дальнейшем ему нельзя позволять принимать решения единолично.

Изменю ли мнение, если Манчини станет чемпионом? В прошлом году Каррера стал чемпионом — и что, он сразу великий тренер? Я не думаю, что Роберто приглашали для того, чтобы он вернул «Зениту» чемпионство. Его приглашали создать новую команду, которая сможет добиться результата совершенно другого масштаба. В этом отношении чемпионство — условие обязательное, но промежуточное", — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

По неофициальной информации, заработная плата Манчини в «Зените» составляет € 4,5−6 млн в год.

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