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18:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: По разбору момента с Вернблумом мы поняли, что Будогосский сошёл с ума

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением об инциденте между полузащитниками Понтусом Вернблумом и Алексеем Миранчуком в матче 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА (2:2).

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Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, разбирая этот эпизод, поддержал арбитра встречи Сергея Карасёва, который показал шведу жёлтую карточку за удар локтем.

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«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Жёлтая карточка Васину? По правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом и не находящего ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил, — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Локомотив М 2:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
5.11.2017, 16:30 Зрители: 19015 основной раунд: 16-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
14′ Антон Миранчук (Д. Фарфан) 60
87′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, А. Коломейцев) 4
11 Виктор Винисиус Витинью (Г. Щенников) 29′
66 Бибрас Натхо 43′
Нереализованные пенальти
76′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Составы
Антон Коченков 77
Владислав Игнатьев 20
63′ Мачей Рыбус 31
Неманья Пейчинович 5
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
Алексей Миранчук 59
Джефферсон Фарфан 8
Игорь Денисов (к) 27
70′ Тарас Михалик 17
Александр Коломейцев 18
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 75′
6 Алексей Березуцкий 48′
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
66 Бибрас Натхо
80 Хетаг Хосонов 40′ 50′
3 Понтус Вернблум 59′
10 Алан Дзагоев 80′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 83′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 3
6 Угловые 11
10 Фолы 11
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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