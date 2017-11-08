Уткин: По разбору момента с Вернблумом мы поняли, что Будогосский сошёл с ума

«Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать. Карасёв точно поплыл в матче «Локомотив» — ЦСКА. Игра была упущена из-под контроля.

Жёлтая карточка Васину? По правилам предусматривается удаление, и неважно, кто его считает двойным, тройным, семерным. Такое наказание есть в правилах, и я себе сделал закладочку, чтобы спросить у сведущего человека, не изменилось ли что-то. Не Будогосского, а разумного квалифицированного судью в настоящем, а не в прошлом и не находящего ни на каком излечении. Чистый выход один на один, свалили футболиста. Это прямая красная, если исходить из правил, — сказал Уткин в эфире «Спорт FM».