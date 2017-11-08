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18:09 (мск), источник: Советский спорт

Леонид Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА и сборной, возможно, провел переговоры с гендиректором армейского клуба.

Источник: Reuters

Как стало известно «Советскому спорту» бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Москву для встречи с руководством армейского клуба. Сегодня Слуцкий встретился и долго вел переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.

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Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год, и стал одним из самых успешных тренеров в истории армейского клуба. Под руководством Слуцкого ЦСКА трижды становился чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок России и Суперкубок России и еще трижды попадал в число призеров чемпионата. Леонид Слуцкий был уволен со своего поста в декабре 2016 года, после чего переехал в Англию, где продолжить карьеру тренера в местном клубе. В июне 2017 года он был назначен главным тренером клуба Чемпионшипа «Халл Сити».

В настоящее время тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко. Под его руководством команда идет на четвертом месте в чемпионате России.

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