Леонид Слуцкий прилетел в Москву и встретился с руководством ЦСКА

Как стало известно «Советскому спорту» бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прилетел в Москву для встречи с руководством армейского клуба. Сегодня Слуцкий встретился и долго вел переговоры с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым в ресторане одной из московских гостиниц.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год, и стал одним из самых успешных тренеров в истории армейского клуба. Под руководством Слуцкого ЦСКА трижды становился чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок России и Суперкубок России и еще трижды попадал в число призеров чемпионата. Леонид Слуцкий был уволен со своего поста в декабре 2016 года, после чего переехал в Англию, где продолжить карьеру тренера в местном клубе. В июне 2017 года он был назначен главным тренером клуба Чемпионшипа «Халл Сити».