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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

В Госдуме предложили использовать систему FAN ID в российских чемпионатах

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил ввести систему использования паспорта болельщика (FAN ID) на внутренних спортивных мероприятиях.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление парламентарий сделал в ходе круглого стола, посвящённого спорту без дискриминации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Паспорт болельщика — это было решение очень правильное и грамотное. И Кубок конфедераций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова. И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создаёт понимание того, кто приходит на мероприятие», — сказал Гильмутдинов.

Паспорт болельщика (FAN ID) представляет собой персонифицированную карту, которую должен получить каждый зритель, купивший билет на матчи ЧМ-2018. FAN ID даёт право бесплатного проезда между городами-организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика даёт право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

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