В Госдуме предложили использовать систему FAN ID в российских чемпионатах

«Паспорт болельщика — это было решение очень правильное и грамотное. И Кубок конфедераций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова. И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создаёт понимание того, кто приходит на мероприятие», — сказал Гильмутдинов.