Юрий Баскаков: Гончаренко надо было удалять

На 49-й минуте Хосонов справедливо получил желтую карточку. Это проблема игрока ЦСКА, что она стала для него второй. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасев недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для желтой карточки есть. Зная Сергея, могу сказать, что он в этой ситуации удалил бы любого игрока, неважно — молодого или опытного.

На 56-й минуте Вернблоом ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы это была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьет Миранчука. УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблоом сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались. Карасев продолжал игру, а затем уже последовала пауза. Но вот так, как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счёту, тоже надо было удалять. Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского чемпионата.



Бывает человек неуравновешенный, но посмотрите на поведение Вернблоома в Лиге чемпионов. Он чуть ли не целует, не облизывает судей там, и что швед делает здесь? В жизни Понтус — человек совершенно адекватный. Может быть, надо провести педагогическую беседу, больше уделять ему внимания во время матча. Вернблоом и Дзагоев обязательно должны были получить по желтой карточке за ярые споры с судьей, когда удаляли Хосонова.



На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА, — заявил Юрий Баскаков.