ЦСКА привезёт в Хабаровск основной состав
Армейское дерби состоится 18 ноября.
Армейское дерби состоится 18 ноября.
ЦСКА приедет в Хабаровск на игру 17-го тура футбольной
«Конечно, даже не обсуждается (что ЦСКА отправится на игру в основном составе). Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд», — приводит слова Романа Бабаева Р-Спорт.
Армейское дерби состоится на футбольном поле стадиона им. Ленина в субботу, 18 ноября. А 22 числа ЦСКА примет португальскую «Бенфику» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, после поражения тульскому «Арсеналу» — 1:2 хабаровчане прочно осели на дне турнирной таблицы. У СКА 12 очков, ЦСКА с 26 очками занимает 4 строчку чемпионата.