Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
В центре Москвы задержали более 260 человек
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
В Саудовской Аравии погиб принц
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
8.11
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
8.11
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
8.11
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
8.11
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
8.11
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
8.11
Томь
Крылья Советов
Все события
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
11«Локомотив» проиграл «Шерифу» в матче Лиги Европы
14Сборная России: они сыграют против Месси
08:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

ЦСКА привезёт в Хабаровск основной состав

Армейское дерби состоится 18 ноября.

ЦСКА приедет в Хабаровск на игру 17-го тура футбольной Премьер-лиги основным составом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Об этом заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

«Конечно, даже не обсуждается (что ЦСКА отправится на игру в основном составе). Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд», — приводит слова Романа Бабаева Р-Спорт.

Армейское дерби состоится на футбольном поле стадиона им. Ленина в субботу, 18 ноября. А 22 числа ЦСКА примет португальскую «Бенфику» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, после поражения тульскому «Арсеналу» — 1:2 хабаровчане прочно осели на дне турнирной таблицы. У СКА 12 очков, ЦСКА с 26 очками занимает 4 строчку чемпионата.

 ЦСКА привезёт в Хабаровск основной состав
Поиск тигра-людоеда продолжается в Бикинском районе
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи
Команда, которая точно не поедет на ОИ. Лучший состав России
Андреа Пирло: Мой путь футболиста подошел к концу
Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто
Баскетболисты ЦСКА победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Федерация бокса России аннулировала лицензию Дмитрия Чудинова
СМИ: «Реал Мадрид» следит за ситуацией вокруг Неймара
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь