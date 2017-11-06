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18:08 (мск), источник: Советский спорт

Виталий Мутко: Гончаренко говорит о предвзятом судействе. Смешно просто

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке к матчу с Аргентиной и судействе в матче «Локомотив» — ЦСКА.

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18
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18
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— Очень важные матчи с Аргентиной и Испанией. Мы очень плавно к этому подходили. До этого были сыграны матчи со сборными различных континент. А сейчас будем стараться проводить матчи с участниками ЧМ. Рассчитываю, что игра будет важной с точки зрения возможностей команды и потенциала. Надеюсь, что эта игра будет успешной для сборной России и понравится болельщикам.

— Правда ли, что Аргентина обошлась дешевле обычного?
— Могу сказать, что есть сложившая практика в футболе, когда у команд первой десятки есть определённые экономические требования. Но они приемлимые. Как правило принимающая сторона отвечает за то, чтобы команда была бесплатно доставлена, размещение, питание, тренировочный процесс. Плюс рассматривается разделение доходов от матча. РФС практически никаких затрат не понесёт. Рассчитываем, что доходы отматывает покроют всю организацию.

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— Месси охраняют трое здоровых ребят. Насколько чётко обеспечена безопасность?
— Все на хорошем уровне, команда будет обеспечена всем необходимым. Очень рад, что команда приняла решение играть ещё один матч в России, в Краснодаре. Это такой подарок городу. Нам важны впечатления этой сборной об организации. Надеюсь, что все будет на высоком уровне.

— Вы говорили перед тренировкой С доктором сборной. О чем общались?
— К сожалению, мы никак не можем собрать тот состав, на который рассчитывает главный тренер. Все время микротравмы. Ведущие клубы провели непростой отрезок, так что без травм не обходится. Но наш медицинский штаб находится на связи с каждым клубом. Решено я будут приниматься совместно. Нам важно, чтобы в расположении были все. Вот Зобнин, нам радостно, но его видеть. Играть он, скорее всего, не будет. Но Рома нужен здесь, тем более скоро начнутся теоретические занятия, разбор соперников. К сожалению, нет Головина, на которого тоже очень рассчитываем.

— Результат с Аргентиной важен?
— С точки зрения счета — нет. Нам важно видеть, что команда движется в определённом направлении, увидеть футбол, к которому стремимся.

— Как с продажей билетов на Аргентину?
— По последней информации, практически 60 тысяч билетов продано.

— Как прокомментируете судейство в матче «Локомотив» — ЦСКА?
— Давайте отойдём от этой темы, на эмоциях мы очень много делаем. Мы немножко эту тему затронули с игроками. Вот Вернблум, вся страна видит, что он локтем врезал Миранчуку так, что можно и красную давать. А Гончаренко говорит, что это предвзятое судейство. Ну это смешно просто. Теоретически судья должен был сразу красную дать. Но ведь все ошибаются. Игроки вон с двух метров в ворота попасть не могут. И никто же их не обвиняет. Не увидел предвзятого судейства.

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