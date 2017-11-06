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15:17 (мск), источник: Советский спорт

Гончаренко был смелее Семина, а Бердыев сыграл с Манчини по-хозяйски

В 16-м туре РФПЛ были сразу две тренерские дуэли с приставкой супер — Семин против Гончаренко и Бердыев против Манчини.

Источник: РИА "Новости"

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Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 16, 5.11.2017, 16:30
Локомотив М
2ЦСКА2

РАСЧЕТЛИВОСТЬ СЕМИНА.

В четверг «Локомотив» провел сложный матч против «Шерифа» (1:2) в Лиге Европы, а уже в воскресенье играл с ЦСКА. У соперника на подготовку к матчу было сразу на два дня больше. Это одна из причин, почему Юрий Семин решил не раскрываться, сыграв от обороны. Плюс выбрал схему 3−5−2, что затруднило жизнь фланговым игрокам ЦСКА. За матч красно-синие нанесли девять ударов, лишь шесть из которых — с игры. Ничем не запомнился правый латераль Марио Фернандес — он и по воротам не бил, и на удар партнеров не выводил.

При контратаках у Семина был расчет на скорость Фарфана и быстрое мышление игроков атакующей группы. Первое проявилось в моменте с назначением пенальти — Фарфан легко убежал от Васина. Быстрое мышление было при голе Фернандеша — ему мгновенную передачу сделал Антон Минанчук, которого своевременно увидел Коломейцев.

В позиционном нападении «Локо» давил на опорную зону соперника. Прорвавшись через нее, команда забила первый гол. А еще до него дважды угрожала чужим воротам. Да у ЦСКА же не было здесь Вернблума — он играл впереди. Поэтому нажать сюда было резон был.

Минус: во втором голе «Локо» поучаствовал Александр Коломейцев. Он вышел на поле лишь на 70-й минуте. Возможно, появись хавбек сразу после удаления у соперника, «Локо» смог бы вырвать победу.

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СМЕЛОСТЬ ГОНЧАРЕНКО.

Поймав удачу во втором тайме матча с «Базелем» (2:1), Виктор Гончаренко решил ничего не менять: тренер оставил впереди Вернблума, а на матч выбрал смелую тактику — атаку с отбором мяча на чужой половине. И она позволила ЦСКА повести в счете. В частности, второй мяч армейцы забили в результате удачного прессинга и ошибки Кверквелии.

Даже оставшись в меньшинстве, ЦСКА продолжал играть агрессивно. После перерыва армейцы совершили четыре удачных отбора на чужой половине, тогда как до перерыва два. Возможно, Гончаренко выбрал такой стиль, потому что у «Локо» было на два дня меньше на подготовку к матчу. Даже играя в меньшинстве целый тайм, ЦСКА превзошел «Локо» во владении мячом — 53% на 47%! Но ошибка, допущенная в конце матча, все перечеркнула. Но она не была тенденций, что важно: играя смело, ЦСКА не начал проваливаться после перерыва.

Философию Гончаренко после перерыва менять не стал, а вот совсем без изменений не обошелся — после удаления Хосонова в опорную зону опустился Вернблум. И сделал это удачно: во втором тайме он совершил сразу четыре отбора, тогда как в первом ни одного. По количеству отборов швед превзошел всех в матче.

Минус: Гончаренко мог предвосхитить удаление Хосонова, заменив его в перерыве. 19-летний парень впервые играл в таком матче — эмоции его захлестывали.

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ЭКСПЕРИМЕНТЫ МАНЧИНИ.

Роберто Манчини не смог придумать, как взломать оборону «Рубина». По ходу матча наставник экспериментировал: начал игру в два центральных защитника, по ходу второго тайма перешел на три центральных, но лишь уже через 11 минут от этой затеи отказался. Неудивительно, что больше всего возможностей было создано со стандартов — Паредес выводил на удар партнеров сразу пять раз.

Плюс Манчини — «Зенит» надежно сыграл в обороне. После матча с «Локо» это было особенно важно.

Минус: игра в атаке, безголевая серия «Зенита» насчитывает уже четыре матча.

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ИГРА БЕРДЫЕВА ПО-ХОЗЯЙСКИ.

«Рубин» сыграл по-хозяйски агрессивно, использую прессинг. Это привело к тому, что точность передач «Зенита» упала по сравнению со средним показателем в сезоне — 73% против 83%. С первой по 37 минуту «Зенит» нанес лишь один удар по воротам. Агрессивная игра «Рубина» стала для гостей неожиданностью.

В счете 0:0 в матче «Рубин» — «Зенит» нет ничего неожиданного — тренерские успехи и Бердыева, и Манчини связаны именно с организованной игрой.

Минус: Курбан Бердыев сделал все, что было в его силах. Тяжело созидать без бомбардира. Особенно когда твоей фишкой всегда были контратаки. В этом сезоне лучшим нападающим казанцев по-прежнему является Жонатас, забивший четыре мяча. А ведь он уехал в клуб бундеслиги «Ганновер» еще в августе!

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КАРРЕРА И ШАЛИМОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СИТУАЦИЕЙ.

В то время как «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА потеряли очки, ситуацией воспользовались «Краснодар» и «Спартак», обыгравшие «Тосно» и «Уфу» с одинаковым счетом 3:1, — оба коллектива подтянулись в таблице. Кажется, дела у команд Игоря Шалимова и Массимо Карреры налаживаются.

У «Краснодара» два гола из трех соорудила пара Мамаев — Смолов. Мамаев в очередной раз показал, что он идеально вписывается в стиль «быков» — короткий розыгрыш мяча низом. Как он выкатил мяч Смолову одним касанием в третьей голевой атаке! Эта пара всех очаровала еще весной 2016 года, когда тренером «Краснодара» был Олег Кононов. Но вот какой нюанс: в той команде Игорь Шалимов работал с игроками группы атаки!

«Спартак» осенью нашел оптимальную схему, неизменной частью которой являются четыре защитника и пара Глушаков — Фернандо в опорной зоне. Так красно-белые играли и против «Уфы». Интересно, что если брать только осенние игры, то «Спартак» в чемпионате России является лидером наряду с «Арсеналом» — по 16 набранных очков в восьми матчах. «Спартак» единственный, кто в этот отрезок не потерпел ни одного поражения.

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